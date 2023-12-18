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СтарыйДед
Sony работает над технологией масштабирования изображения, подобной DLSS
Sony PS5 Pro появится в 2024 году и она принесет с собой специальную технологию масштабирования от Sony в дополнение к обновленным внутренним компонентам.

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Sony готовит следующее поколение PlayStation 5 Pro, запуск которого планируется на 2024 год, возможно, в сентябре. Пока точные характеристики новой системы еще не установлены, но предварительные данные указывают на значительный рост ее производительности от 30 до 50% по сравнению с текущим поколением. Однако Sony стремится еще дальше и разрабатывает собственный программный API, аналогичный Nvidia DLSS, который позволит повысить частоту кадров и улучшить качество изображения вне зависимости от возможностей новой системы без дополнительной поддержки.

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Ходят слухи о появлении FSR 3 от AMD на PlayStation 5 и Xbox Series X, так как обе консоли оснащены схожим процессором от AMD. Однако запуск FSR на PlayStation 5 оказывается не таким простым, как на Xbox Series X. Это связано с тем, что FSR использует функцию DirectX 12, которая позволяет асинхронно выполнять ключевые рабочие задачи. Поскольку на Xbox установлена версия Windows со встроенной поддержкой DirectX 12, у Microsoft нет проблем с запуском FSR. В то же время Sony, которая работает на ОС Linux на базе PlayStation 5, сталкивается с необходимостью последовательного запуска одних и тех же рабочих задач, что сказывается на производительности. Именно здесь собственное решение Sony, похожее на DLSS, может пригодиться, чтобы превзойти Xbox Series X "Pro" в качестве визуального опыта благодаря использованию аппаратного ускорения и алгоритмов машинного обучения для повышения частоты кадров.

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В настоящее время более требовательные 4K-игры на PlayStation 5 предлагают производительность в диапазоне от 4K/30 кадров в секунду до 4K/60 кадров в секунду. Если верить слухам о PlayStation 5 Pro, возможно, мы увидим, что следующее поколение консоли Sony будет достигать 4K с частотой 120 кадров в секунду, особенно если новая технология масштабирования Sony будет успешно реализована и разработчики будут готовы использовать ее. Оптимизация игр для запуска с использованием FSR не будет проблемой, так как многие разработчики уже знакомы с этой технологией и используют ее для ПК-версий игр. Оптимизация игр для запуска с использованием новой и запатентованной технологии Sony, однако, будет более сложной задачей.

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