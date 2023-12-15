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Компания Bambu Lab, успешно выпустившая настольный FDM-принтер A1 Mini, представляет уникальную функцию шумоподавления двигателя, которая значительно снижает уровень шума в процессе 3D-печати. И сейчас компания рада объявить о выпуске обновления прошивки для принтеров более высокого класса - серии X1, которая также включает данную функцию.
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Для подавления шума двигателя необходима короткая калибровка продолжительностью от 10 до 15 минут, в процессе которой принтер прослушивает шумовые частоты двигателя, изучает их и в последующем снимает эти частоты во время нормальной работы. Таким образом удаётся значительно снизить шум, создаваемый главными двигателями перемещения печатающей головки. В то же время шум от вентиляторов охлаждения, подшипников и механизма продувки остаётся на том же уровне. Кроме того, Bambu Lab заявляет, что данная функция также уменьшает общую вибрацию, что способствует улучшению качества.
Обновление прошивки принтеров X1 и X1-C также включает ряд других улучшений, таких как "усовершенствованная задержка интерфейса экрана, измененная структура меню пользовательского интерфейса и расширенная поддержка нитей производства сторонних производителей (совместимость с Bambu Studio V 1.8.1 и выше)". В ответ на комментарий к своему анонсу, компания Bambu Lab сообщает, что функция шумоподавления двигателя также скоро появится в серии P1. Подробный список всех изменений встроенного программного обеспечения серии Bambu Lab X1 можно найти в примечаниях к обновлению. Серию Bambu Lab X1 и A1 Mini можно приобрести в интернет-магазине компании.