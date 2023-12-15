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СтарыйДед
Lenovo представила беспроводную гарнитуру VoIP, поддерживающую многоточечное соединение
Новая гарнитура, сертифицирована Microsoft Teams, с 30 часами автономной работы и многоточечным подключением Bluetooth.

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Компания Lenovo представила пользователем новейшую беспроводную гарнитуру VoIP, которая по словам производителя будет особенно полезной в гибридных рабочих средах, где важна свобода и находиться постоянно в движении. Устройство также получило сертификацию от Microsoft Teams, что позволяет использовать его в полной мере в современных коммуникационных платформах. Беспроводная гарнитура VoIP поддерживает универсальные коммуникации и оборудована Bluetooth-аудиоресивером USB Type-A для наибольшей совместимости с различными устройствами. Более того, данное устройство поддерживает многоточечное соединение Bluetooth, что позволяет одновременное использование смартфона и компьютера. Автономная работа гарнитуры до 30 часов разговора от одного заряда демонстрирует ее высокую эффективность.

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Комплектация гарнитуры включает сменные амбушюры из специальной пены с эффектом памяти, сенсорное управление и регулируемый микрофон. Однако пока Lenovo не разгласила информации о драйверах, используемых в данном устройстве. Беспроводная VoIP-гарнитура поступит в продажу в США в апреле 2024 года по цене $99,99 США. В Европе она станет доступна через месяц после американского релиза по цене €99.

#lenovo #наушники #беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники
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Andrei Andrei
12:59
Странно! Был уверен, что это будут фильм "Слово пацана" 😆😆😆
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
l33t_h4x00r
12:59
Дело в логистике тоже. Это как привезти 10 вагонов снарядов стоимостью 2 миллиона , либо полвагона высокоточных ,стоимостью например тоже 2 миллиона , но вторые будут эффективнее ,поразят точно больше...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Китя.
12:58
Поля можно разменировать 1 попадание фаб и поле минное все с детантрует.
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
Артём Николаев
12:58
Его экспортируют потому что там его покупают за твёрдую валюту, а внутри все бомжи. Было бы его много, было бы как в Венесуэле по 1 центу, а не акцизов и налогов на порядок (в 10 раз) больше, чем стои...
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Владимир Савин
12:58
ССПРАШИВАЕТСЯ , ЗАЧЕМ ВЗОРВАЛИ ГАЗОПРОВОД "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК -2 " , КОМУ ПОМЕШАЛ , СЕЙЧАС БЫ ЖИЛИ НЕ ТУЖИЛИ В ТЕПЛЕ И РАДОСТИ ,
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Михаил Авраменко
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Кое-кто вообще Крым 10 лет не может вернуть, и ничего.
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Китя.
12:56
Ну РФ то капли 💧 топлива не считать если топлива экспортируем.
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Артём Николаев
12:54
До первой мины. Таже мотолыги на такое пускать - расточительство.
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Артём Николаев
12:54
Ну нельзя же быть настолько глупым. Даже СССР деньги считал. Плановая экономика подразумевала план, а не просто "мы богаты и ниибёт". Офигенная профессия была инженер-экономист. Но даже это не спасло ...
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
FelsheR-BAN100plгssss
12:46
Вся ната в гейроппе не в той позе стоит чтобы возмущаться. Тем более их больше никто уже не слушает. По мне так уже можно и по берлинам с парижами постреливать - прожуют!))
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