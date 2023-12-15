Новая гарнитура, сертифицирована Microsoft Teams, с 30 часами автономной работы и многоточечным подключением Bluetooth.

Компания Lenovo представила пользователем новейшую беспроводную гарнитуру VoIP, которая по словам производителя будет особенно полезной в гибридных рабочих средах, где важна свобода и находиться постоянно в движении. Устройство также получило сертификацию от Microsoft Teams, что позволяет использовать его в полной мере в современных коммуникационных платформах. Беспроводная гарнитура VoIP поддерживает универсальные коммуникации и оборудована Bluetooth-аудиоресивером USB Type-A для наибольшей совместимости с различными устройствами. Более того, данное устройство поддерживает многоточечное соединение Bluetooth, что позволяет одновременное использование смартфона и компьютера. Автономная работа гарнитуры до 30 часов разговора от одного заряда демонстрирует ее высокую эффективность.

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Комплектация гарнитуры включает сменные амбушюры из специальной пены с эффектом памяти, сенсорное управление и регулируемый микрофон. Однако пока Lenovo не разгласила информации о драйверах, используемых в данном устройстве. Беспроводная VoIP-гарнитура поступит в продажу в США в апреле 2024 года по цене $99,99 США. В Европе она станет доступна через месяц после американского релиза по цене €99.