Двенадцатое поколение флагманского ультрабука ThinkPad имеет обновленный дизайн с новой клавиатурой, улучшенной системой охлаждения, а также экраном с частотой 120 Гц.

Каждый год на выставке CES компания Lenovo представляет новую модель ноутбука ThinkPad X1 Carbon. Однако в этот раз они решили сделать объявление о новинке еще до начала шоу, в 2023 году. Такое решение совпадает с выпуском новых процессоров Intel Core Ultra под кодовым названием Meteor Lake. Lenovo представляет ThinkPad X1 Carbon Gen 12, последнюю модель известной серии премиум-класса ThinkPad X1. Этот ноутбук предназначен для менеджеров компаний, частых путешественников и корпоративных пользователей. Новость заключается в том, что этот год принес новый дизайн для линейки ThinkPad X1 Carbon.

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Первое глобальное обновление касается дизайна трекпада. В этой модели, впервые используется новый тактильный трекпад, ранее представленный в ноутбуках серии ThinkPad Z, таких как ThinkPad Z13. В этом дизайне, напоминающем форспад, отсутствуют традиционные специальные кнопки TrackPoint, красного манипулятора ThinkPad. Они интегрируются в сенсорную панель, увеличивая ее площадь. Это изменение понравится пользователям сенсорной панели, но поклонники TrackPoint, которые привыкли к этому манипулятору, могут быть несколько разочарованы. Lenovo понимает это и поэтому также предлагает классический вариант с механическим трекпадом и отдельными кнопками. Пользователи смогут выбрать, какой дизайн им наиболее удобен. Еще одно изменение в области ввода: Lenovo поменяла местами клавиши FN и Ctrl, исправив проблему, с которой сталкивались многие пользователи, привыкшие к другим производителям. Кроме этого, в новую клавиатуру встроен датчик отпечатков пальцев, а некоторые клавиши оснащены тактильными маркерами для удобства всех пользователей, включая слепых или печатающих вслепую. Еще одним изменением в дизайне стало уменьшение рамок экрана. Вместо этого, новая модель ThinkPad X1 Carbon имеет выемку в верхней части экрана, чтобы освободить место для новой 8-мегапиксельной веб-камеры.

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ThinkPad X1 Carbon тесно связан с Intel, так как разработан совместно с этим производителем процессоров. Выпуская новую модель, Lenovo решила использовать процессоры Meteor Lake. Компания заявляет, что для поддержки этих новых чипов ноутбук будет иметь улучшенную систему охлаждения, возможно, с более крупными вентиляторами. Улучшение этой системы охлаждения было одним из главных запросов от пользователей, и Lenovo обязуется исправить это. Новый ThinkPad X1 Carbon G12 сохраняет все преимущества своих предшественников в отношении портов и веса: он по-прежнему оснащен USB A и HDMI портами, а его вес составляет всего 1,09 кг. Также ноутбук будет доступен со встроенной поддержкой 5G LTE, оперативной памятью LPDDR5X до 64 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ. Емкость аккумулятора остается прежней — 57 Вт*ч. В этом году впервые на ThinkPad X1 Carbon будет установлен WiFi 7. В 2024 году модель ThinkPad X1 Carbon получит еще одно обновление: экран OLED с частотой 120 Гц, что будет представлять небывалое качество изображения. Новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 будет доступен в ограниченном количестве конфигураций с декабря 2023 года, а полный ассортимент моделей будет выпущен в марте 2024 года. Начальная цена этой новинки составит 2989 долларов США.