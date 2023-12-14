Rogbid представила свое первое умное кольцо с сенсорным управлением и неделей автономной работы.

Rogbid уже завоевал популярность своими интеллектуальными часами, включая недавно выпущенную модель Tank M3. Теперь компания представляет свое первое умное кольцо - Rogbid Smart Ring, которое можно приобрести напрямую от производителя. Рекомендованная цена составляет $199,99, однако при запуске предлагается скидка в $100, что делает текущую цену $99,99 - всего половину от рекомендованной цены. Кольцо доступно в четырех комбинациях цветов: черный с серебром, черный с золотом, белый с серебром и белый с золотом. Кроме того, доступны восемь различных размеров от 16,5 мм до 22,3 мм.

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Rogbid Smart Ring, водонепроницаемое до 5 ATM, изготовлено из микрокристаллической нанокерамики и антибактериальной нержавеющей стали, обладает рядом встроенных датчиков. Оно позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния здоровья и, согласно заявлению производителя, предоставляет информацию о сердечном ритме, уровне кислорода в крови (SpO2), температуре тела и частоте сердечных сокращений. Кроме того, кольцо анализирует качество сна, отслеживает физические нагрузки, менструальный цикл и информирует о процессе восстановления организма. С помощью сенсорных жестов можно управлять функциями смартфона и других устройств Bluetooth, включая воспроизведение музыки и активацию камеры. Кольцо также оснащено функцией SOS для экстренного вызова помощи. Производитель гарантирует, что Smart Ring может работать до 7 дней при обычном использовании и до 30 дней в режиме ожидания.