В дополнение к кнопке действия клиенты также могут рассчитывать на адаптированный модуль камеры.

По последней информации, Apple в настоящее время тестирует несколько вариантов следующего поколения iPhone - iPhone 16. Каждая модель отличается небольшими изменениями, при этом передняя часть устройства схожа с iPhone 15. Более того, Apple планирует добавить кнопку действия iPhone 15 Pro в более доступную базовую модель следующего года.

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Однако, компания пока не приняла окончательное решение относительно кнопки действия в iPhone 15 Pro. Возможно, они решат использовать механическую кнопку, как в прошлых моделях, или предпочтут использовать сенсорную кнопку большего размера с тактильной обратной связью через Taptic Engine, схожую с кнопкой "Домой" в iPhone SE. Плацдарм для новой кнопки затвора камеры будет располагаться в нижней части правой стороны iPhone 16, что было упомянуто в предыдущих слухах. Говорят, что эта сенсорная кнопка, помимо датчиков давления, также поддерживает "переключение тактов", но точное назначение этой функции пока не ясно.

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Главными новыми особенностями будут изменения в цветовой палитре и камерах. По информации от источника "MacRumors", Apple тестирует прототипы iPhone 16 в черном, розовом и желтом цветах. На задней стороне устройства будут расположены две камеры, которые будут выровнены одна под другой. Они могут быть размещены в прямоугольном модуле камеры, как в iPhone 12, либо в модуле в форме таблетки, аналогично iPhone X. Предполагается, что такое новое размещение камеры необходимо для поддержки пространственного видео, так как для съемки 3D-видео, как уже было в iPhone 15 Pro, обычно используются две камеры, расположенные рядом друг с другом.