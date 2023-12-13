Каждый наушник весит всего 5,6 грамма и прошел успешно более 25 000 тестов на звучание.

Китайская компания Huawei анонсировала новый гаджет под названием FreeClip, который является первым в своем роде открытыми наушниками-вкладышами с уникальным дизайном C-bridge, технологией прослушивания с открытым ухом и автоматическим распознаванием каналов. Наушники имеют минималистский сферический дизайн и конструкцию C-образного моста. FreeClip состоит из трех частей: Acoustic Ball, C-Bridge и Comfort Bean. Каждый наушник весит всего 5,6 грамма и прошел успешно более 25 000 тестов на качество звука. Они оснащены высокочувствительным динамиком с двойным магнитом диаметром 10,8 мм, обеспечивая безупречное качество звука. Утечка звука минимальна благодаря сложной системе обратной звуковой волны, встроенной в акустический шар.

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Пользователи смогут наслаждаться кристально чистыми звонками AI благодаря ветрозащитному микрофону, разговорному микрофону, VPU-микрофону и многоканальному алгоритму глубокой нейронной сети. Наушники будут работать до 36 часов автономно и до 8 часов при полной зарядке всего за 40 минут. Они оснащены различными сенсорными элементами управления и могут подключаться к двум разным устройствам одновременно. Благодаря защите от брызг класса IP54, кнопки остаются защищенными. FreeClip будет доступен в двух цветовых вариантах: фиолетовом и черном. Его цена в Европе составит €200, а ожидается появление на рынке к концу декабря.

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