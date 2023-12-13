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СтарыйДед
Компания Moment выпускает мобильный макрообъектив с фокусным расстоянием 75 мм
Компания Moment утверждает, что имеет хроматические аберрации менее одного пикселя и дисторсию менее 1%.

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  1. В сентябре компания Moment порадовала своих клиентов анонсом новой серии T, специально разработанной для последних моделей Apple - iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Но на этом компания не остановилась и теперь представила еще одно усовершенствование в виде макрообъектива, который позволяет увеличить фокусное расстояние основной камеры iPhone 15 с 35 мм до 75 мм. Этот новый объектив от Moment открывает перед пользователями удивительные возможности для фотографирования объектов на близком расстоянии. Теперь можно сфокусироваться на объектах, находящихся всего в 7-10 см от камеры, и создать невероятно детализированные снимки.

Moment гордится тем, что новая система линз имеет хроматические аберрации меньше одного пикселя и дисторсию менее 1%. Это гарантирует, что фотографии будут четкими и без искажений даже по краям кадра. Кроме того, объектив весит всего 115 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Одно из главных преимуществ нового макрообъектива Moment 75 мм - это его широкий угол обзора и большее рабочее расстояние к объекту. В отличие от предыдущего объектива Moment Macro 10x, новый 75-миллиметровый объектив позволяет снимать объекты с более широким углом обзора, сохраняя при этом такую же глубину резкости.

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Важно отметить, что для полноценной работы с макрообъективом Moment 75 мм необходимо наличие чехла, совместимого с камерами Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Google Pixel 7 и другими совместимыми моделями смартфонов. Это обеспечит надежную фиксацию объектива и стабильность при съемке. Если вы планируете использовать макрообъектив Moment 75 мм с обычными 67-миллиметровыми фильтрами, то понадобится адаптер. К счастью, компания Moment предлагает универсальный адаптер для этой цели. Это позволяет использовать объектив с различными смартфонами, не ограничиваясь только моделями iPhone 15.

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Интересно отметить, что макрообъектив Moment 75 мм доступен для приобретения на официальном сайте производителя по цене 119 долларов США. Кроме самого объектива, предлагается выбрать один из двух вариантов подключения к смартфону: универсальный адаптер стоимостью 25,99 долларов, совместимый с различными устройствами, или адаптер, специально предназначенный для iPhone 15. Таким образом, новый макрообъектив Moment 75 мм предоставляет возможность раскрыть свой творческий потенциал и создавать удивительные макроснимки с вашим iPhone 15 или iPhone 15 Pro.

#объектив #объектив с #объективы
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