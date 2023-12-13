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- В сентябре компания Moment порадовала своих клиентов анонсом новой серии T, специально разработанной для последних моделей Apple - iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Но на этом компания не остановилась и теперь представила еще одно усовершенствование в виде макрообъектива, который позволяет увеличить фокусное расстояние основной камеры iPhone 15 с 35 мм до 75 мм. Этот новый объектив от Moment открывает перед пользователями удивительные возможности для фотографирования объектов на близком расстоянии. Теперь можно сфокусироваться на объектах, находящихся всего в 7-10 см от камеры, и создать невероятно детализированные снимки.
Moment гордится тем, что новая система линз имеет хроматические аберрации меньше одного пикселя и дисторсию менее 1%. Это гарантирует, что фотографии будут четкими и без искажений даже по краям кадра. Кроме того, объектив весит всего 115 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Одно из главных преимуществ нового макрообъектива Moment 75 мм - это его широкий угол обзора и большее рабочее расстояние к объекту. В отличие от предыдущего объектива Moment Macro 10x, новый 75-миллиметровый объектив позволяет снимать объекты с более широким углом обзора, сохраняя при этом такую же глубину резкости.
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Важно отметить, что для полноценной работы с макрообъективом Moment 75 мм необходимо наличие чехла, совместимого с камерами Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Google Pixel 7 и другими совместимыми моделями смартфонов. Это обеспечит надежную фиксацию объектива и стабильность при съемке. Если вы планируете использовать макрообъектив Moment 75 мм с обычными 67-миллиметровыми фильтрами, то понадобится адаптер. К счастью, компания Moment предлагает универсальный адаптер для этой цели. Это позволяет использовать объектив с различными смартфонами, не ограничиваясь только моделями iPhone 15.
Интересно отметить, что макрообъектив Moment 75 мм доступен для приобретения на официальном сайте производителя по цене 119 долларов США. Кроме самого объектива, предлагается выбрать один из двух вариантов подключения к смартфону: универсальный адаптер стоимостью 25,99 долларов, совместимый с различными устройствами, или адаптер, специально предназначенный для iPhone 15. Таким образом, новый макрообъектив Moment 75 мм предоставляет возможность раскрыть свой творческий потенциал и создавать удивительные макроснимки с вашим iPhone 15 или iPhone 15 Pro.