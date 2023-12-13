На полученных изображениях рендеринга теперь виден фундаментально переработанный дизайн наушников, по сравнению с предыдущим поколением.

Будущая модель беспроводных наушников OnePlus Nord Buds 3, по слухам, представит обновленный дизайн. Изображения рендерингов, опубликованные известным источником @OnLeaks, показывают значимые изменения во внешности наушников и их зарядного чехла. Новые наушники имеют более округлую форму, при этом крышка имеет глянцевую поверхность, а корпус матовую. Логотип OnePlus размещён спереди, а раньше он располагался сверху. Новое расположение логотипа придаёт им еще более современный вид. Были изменены ножки наушников, теперь они овальные, вместо прежних "угловатых" ножек. Пока нет информации о точной дате выпуска и цене новой модели, однако есть большие ожидания от улучшений, которые OnePlus может принести с Nord Buds 3.

реклама

Сравнивая с предыдущей моделью Nord Buds 2, новые наушники, скорее всего, будут иметь более гибкий эквалайзер, благодаря которому, пользователи смогут настраивать звук по своему вкусу. Кроме того, будут присутствовать более качественные кодеки Bluetooth, такие как Sony LDAC или Qualcomm aptX. Однако, активное шумоподавление в Nord Buds 2 способно снизить окружающий шум всего на 25 дБ, в то время как другие похожие устройства предлагают уровень шумоподавления до 45 дБ. Поэтому стоит ожидать, что шумоподавление останется как минимум на прежнем уровне.