Предполагается, что данный датчик скоро появится в Oppo Find X7 Pro и Xiaomi 14 Ultra

В этом году компания Sony объявила о выходе новой серии мобильных датчиков изображения под названием Lytia. Недавно аккаунт Sony Semiconductor в социальной сети Weibo опубликовал пост о флагманском сенсоре LYT-900 из этой линейки, сообщая о его скором появлении в смартфонах.

В посте о свете и фотографии не обошлось и без лирических рассуждений, однако в сообщении были упомянуты и некоторые ключевые характеристики LYT-900: диагональ сенсора 16,384 мм (1 дюйм), 50 эффективных мегапикселей и размер пикселей 1,6 мкм. Первые две характеристики уже были известны из первоначальной информации, но последняя информация представляет собой новый аспект и подчеркивает превосходство сенсора в сборе света.

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Однако наиболее важным является многоуровневая конструкция LYT-900, которая разделяет фотодиоды и транзисторы на два слоя, тем самым увеличивая площадь, доступную для сбора света, и улучшая характеристики в условиях низкой освещенности.

Кроме того, Sony утверждает, что технология автофокусировки в серии Lytia будет улучшена благодаря "полнопиксельной технологии автофокусировки".

LYT-900 станет очевидным выбором для многих производителей флагманских телефонов, и слухи указывают на то, что первым из них будет Oppo Find X7 Pro с его пятью линзами. Еще одним потенциальным кандидатом является Xiaomi 14 Ultra.

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Но на данный момент LYT-900, похоже, имеет множество общих характеристик с сенсором Sony IMX989, который используется в Xiaomi 13 Ultra, Oppo Find X6 Pro и Vivo X90 Pro+. О том, чем новый сенсор будет отличаться от IMX989, пока неизвестно.