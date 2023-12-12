Наушники используют технологии передачи звука Bluetooth 5.3 и DT 5.0, обеспечивая лучшее соединение и передачу звука без потерь

Один из лидеров рынка технологий, компания Lenovo, пополнила свою линейку продуктов новым устройством — Xiaoxin Pad 2024. Это планшет, оснащенный 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Второй новинкой от компании стали TWS-наушники открытого типа с названием TC3401.

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Беспроводные наушники стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они позволяют наслаждаться музыкой, разговаривать по телефону и просматривать различный контент с комфортом. Именно по этой причине рынок TWS-наушников постоянно растет. Компания Lenovo, стремящаяся занять свою нишу в этой сфере, представила свою новую модель — TC3401. Эти наушники разработаны специально для любителей заняться спортом и отличаются особым дизайном: они надежно обхватывают ухо, почти как спортивные очки, обеспечивая стабильную фиксацию даже при активных движениях, таких как бег.

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Важно отметить их технические характеристики, включая использование Bluetooth 5.3 и DT 5.0 для передачи звука без потерь. Они также оснащены функцией снижения шума при звонках и имеют класс защиты IPX5, что делает их идеальным выбором даже в дождливые дни. Каждый наушник обеспечивает автономную работу в течение 10 часов, а суммарное время использования составляет 30 часов с использованием зарядного чехла. Быстрая 15-минутная зарядка обеспечивает до 60 минут прослушивания музыки. Все это доступно по цене в 269 юаней (около 3 500 рублей). Но это предложение ограничено по времени, и включает в себя скидку в размере 30 юаней (около 400 рублей) при предварительном заказе.