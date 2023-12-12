Littlebird Connected Care Marlon - первое в мире устройство, которое позволяет родителям постоянно отслеживать состояние здоровья и местоположение своих маленьких детей через LTE.

Littlebird Connected Care представила свое последнее достижение в мире технологий — носимое устройство Littlebird Marlon, разработанное специально для детей в возрасте от 1 до 6 лет. В отличие от большинства детских трекеров, способных лишь отслеживать местоположение, Littlebird Marlon дополняет эту функцию мониторингом здоровья. В числе популярных параметров, отслеживаемых Marlon - это частота сердечных сокращений, длительность сна и настроение. Компания сообщила, что в будущем эти функции будут расширены, включив в себя и другие маркеры здоровья. Платформа данных Littlebird использует искусственный интеллект для анализа собранных данных и предоставляет аналитическую информацию и уведомления.

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Носимое устройство способно работать до 24 часов от одной заряжаемой батареи. Для снижения энергопотребления трекер использует сети 4G LTE-M от T-Mobile, созданные специально для устройств с низким энергопотреблением, которым требуется постоянное подключение к сети. Сеть LTE-M обеспечивает более широкое покрытие, чем обычная 4G LTE. Однако, несмотря на наличие сотовой связи, Marlon только передает данные, поэтому родители не имеют возможности общаться со своими детьми через устройство.

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Marlon разработан для устойчивой работы даже при погружении в воду на глубину до 1 метра. Чтобы предотвратить случайное снятие устройства ребёнком, браслет также имеет специально спроектированную защиту. Ожидается, что Littlebird Marlon появится в первой половине 2024 года, а широкое распространение продукта состоится позднее в 2024 году.