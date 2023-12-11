При этом размер каждого экрана составляет 13,5 дюймов, а работает он на мобильном процессоре Intel N100

Ноутбук Szbox DS135D — уникальное устройство, отличающееся наличием двух сенсорных экранов. Размер каждого экрана составляет 13,5 дюймов, что обеспечивает широкую рабочую поверхность. Кроме того, благодаря особому дизайну данное устройство можно открывать как книгу, что очень удобно для просмотра документов. Однако чтобы действительно эффективно использовать его возможности, необходимы клавиатура и мышь.

Несмотря на то, что производитель стремится создать коммерчески привлекательное устройство с двумя экранами, это может оказаться проблематичным из-за ограниченных вычислительных мощностей.

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Ноутбук оснащен процессором N100 от Intel, который имеет достаточно ограниченную производительность. Его тепловыделение составляет 15 Вт, и у процессора есть 4 вычислительных ядра, которые из-за отсутствия гиперпоточности способны обрабатывать только 4 потока. Однако ноутбук доступен в различных вариантах, в том числе с SSD емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ. Оперативная память всегда составляет 16 ГБ. Установлен SSD, подключенный через NVMe.

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Остальные характеристики ноутбука вполне солидные, включая два порта USB Type C, которые поддерживают полный спектр функций, предусмотренных стандартом, и соответственно подходят для вывода изображений. На борту также есть USB 3.0 и разъем Jack для наушников, а также Wi-Fi. Ноутбук можно приобрести по цене чуть менее 700 долларов США.