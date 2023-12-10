Xiaomi предлагает новую интеллектуальную камеру наблюдения, которая призвана обеспечить охват больших территорий и обещает высокое качество изображения.

Новая модель камеры наблюдения CW300 Outdoor Camera от Xiaomi уже доступна на китайском рынке и предлагается по стартовой цене около 35 долларов США. Хотя пока нет информации о глобальном выпуске этого продукта, есть большая вероятность, что камера появится и в Европе. Одной из главных особенностей этой уличной камеры является широкий угол обзора, который позволяет контролировать огромные территории, используя только один источник. CW300 имеет сертификацию IP66, что означает, что она защищена от воздействия влаги и пыли, включая дождь. Она оснащена основной камерой с разрешением 4 МП и объективом F1.6, что гарантирует высокое качество снимков даже при недостаточном освещении. В ночное время камера работает незаметно для окружающих благодаря ИК-светодиодам и белым светодиодам, которые обеспечивают достаточное освещение для записи видео без внешнего источника света. CW300 также предлагает функции сигнализации, которые позволяют отпугивать нежелательных посетителей с помощью звука или света.

реклама

Предполагается, что при помощи искусственного интеллекта система нового устройства сможет распознавать "знакомых" ей людей. Кроме того, у камеры имеется два варианта подключения: через сеть или по Wi-Fi. Также она имеет возможность сохранения файлов на карту памяти. Камера CW300 Outdoor Camera от Xiaomi представляет собой интересное решение для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для обеспечения безопасности своего дома или другой частной собственности. Модель обладает всеми необходимыми характеристиками для работы на открытом воздухе и предлагает различные функции, которые делают ее универсальным инструментом наблюдения.