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СтарыйДед
Основные характеристики Lenovo Tab M11 с Helio G88 подтверждены в консоли Google Play
Новая информация подтверждает наличие Helio G88 SoC и 11-дюймового ЖК-дисплея с разрешением 1920×1200.

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Новый планшет Lenovo Tab M11 уже готовится к выходу на рынок. Этот среднебюджетный планшет успешно прошел сертификацию FCC и TDRA, что подтверждает его готовность к выпуску. Кроме того, его присутствие в базе данных Google Play дает точное представление о ключевых характеристиках.

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Lenovo Tab M11, известный также как модель TB330FU, имеет привлекательный дизайн передней панели, который был обнаружен в базе данных Google Play. Что касается технических характеристик, Lenovo Tab M11 будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и будет работать на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом ZUI. Это обещает быструю и плавную работу планшета, что особенно важно для пользователей, которые хотят много задач выполнять одновременно. Дисплей Tab M11 будет иметь разрешение 1200x1920 пикселей, что гарантирует яркое и четкое отображение контента. Благодаря чипсету MediaTek Helio G88, планшет будет обеспечивать неплохую производительность. Когда дело доходит до памяти, Lenovo предлагает несколько вариантов. Можно будет выбрать модель с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, а также есть топовая модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, планшет поддерживает слот для карты памяти microSD объемом до 1 ТБ, что позволяет легко расширить его память в будущем. Что касается дополнительных функций, Lenovo Tab M11 будет поддерживать Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что обеспечит более стабильное и быстрое подключение к Интернету. Также будут доступны предустановленные приложения, такие как YouTube Music и Google News. 

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В предыдущих утечках также упоминалось, что Lenovo Tab M11 будет доступен в двух вариантах цвета: сером (Luna Grey) и зеленом (Seafoam Green). Это позволит выбрать планшет, который соответствует стилю и предпочтениям каждого.  Цена предыдущей модели Tab M10 составляет около 180 долларов, поэтому можно ожидать, что Lenovo Tab M11 будет стоить около 200 долларов. Это очень разумная цена для планшета с такими характеристиками и функциональностью.

#lenovo #планшет #планшет lenovo
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