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СтарыйДед
Представлена механическая клавиатура Kwumsy K3 с огромным набором функций
Данная клавиатура даже имеет собственный экран и поворотный регулятор для быстрого регулирования громкости.

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Kwumsy K3 – это универсальная клавиатура, изначально финансировавшаяся в рамках кампании Kickstarter, но теперь доступна для коммерческой покупки как от производителя, так и через платформу Amazon. Главной особенностью клавиатуры является сенсорный экран с диагональю 13 дюймов и разрешением 1920 x 720, который может обрабатывать до десяти одновременных вводов. Экран обладает яркостью 300 кд/м² и может использоваться для отображения видео или элементов управления. Угол наклона экрана легко регулируется в соответствии с предпочтениями пользователя.

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Кроме того, клавиатура также функционирует как хаб-система и оснащена кард-ридером и слотом для SSD-накопителей. Ее компактные размеры – 330 x 295 мм при высоте 39,5 мм – позволяют использовать ее в любом месте. К тому же, клавиатура обладает портом USB Type C, который может быть использован для подключения различных устройств – от смартфонов MacBook до Samsung Galaxy. Кроме того, имеются два порта USB 3.0 для удобного подключения других устройств. Kwumsy K3 – это фактически механическая клавиатура, однако кнопки можно легко заменять, что позволяет пользователям настраивать триггер на свое усмотрение. Всего на клавиатуре 82 клавиши, за исключением цифровой клавиатуры. И, конечно, управлять громкостью легко с помощью поворотного регулятора, расположенного в правом верхнем углу.

#клавиатура #механическая клавиатура #механическая
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