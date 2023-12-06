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СтарыйДед
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Новый слух гласит, что Nvidia планирует прекратить производство варианта GeForce RTX 3050 с памятью 8 ГБ.

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Недавно поступила информация о том, что компания Nvidia планирует перенести версию GeForce RTX 3050 для ноутбуков на стационарные компьютеры. Но при этом настольная версия GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти вскоре вообще исчезнет с рынка. Пользователи форума "Board Channels" утверждают, что Nvidia планирует заменить версию GeForce RTX 3050 с 8 ГБ на вариант с 6 ГБ.

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Как утверждается на форуме, компания Nvidia попросила производителей оборудования OEM заменить существующую линейку сборки GeForce RTX 3050 с 8 ГБ на версию с 6 ГБ памяти. Оригинальная версия будет продаваться до конца своих складских запасов, после чего вторая версия станет единственным вариантом GeForce RTX 3050 на рынке. Это изменение может привести к тому, что видеокарта окажется в высококонкурентном сегменте и её стоимость может составить менее 200 долларов США. GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти оснащен графическим процессором GA107-325 с 2560 ядрами CUDA и способен работать с частотой до 1470 МГц при максимальном TGP 70–100 Вт. Ширина шины предположительно будет ограничена 96 битами. Пока не появилась информация о GeForce RTX 4050, поэтому, кажется, ближайшая доступная видеокарта, которую Nvidia выпустит в 2024 году, это GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти.

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Eaec
17:09
А писать надо так "прошу поднять пенсию Шизикбеку тунеядцу и проходимцу" ? я правильно ппонял ?
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:08
я продал амуде. жить ненашто пенсионерам
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:07
мы пенсионеры в россии еле выживаем. давай пиши пыни чтоб пеню поднял
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Майкопское Честное
17:07
Не надо майку, давай комп с амуде на борту. А то люди уже начали забывать твою сущность.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Eaec
17:05
к тому же ты успешный майнер, зачем тебе пенсия ? сфоткай майку
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:04
я хожу в драно майке и штанах
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Майкопское Честное
17:03
Прикинься жителем новых территорий, там за счёт хитрого пересчёта можно x2 поднять.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Eaec
17:03
так это у тебя тунеядца и бывшего вора такая, а у всех в районе 25
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:02
смешно. 11349р
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Матвей Максимов
17:01
Steam собирает информацию о вашем ПК (процессор, видеокарта, оперативка и так далее). А затем Valve выкладывает эту статистику.
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