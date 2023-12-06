Судя по последним годам, Redmi K70 Ultra в конечном итоге будет доступен во всем мире как Xiaomi 14T Pro с флагманским чипсетом Dimensity 9300 от MediaTek.

Известный информатор "Digital Chat Station" раскрыл первые детали о предстоящей модели смартфона серии Redmi K70. Напомним, что недавно компания Xiaomi представила серию устройств Redmi K70, включая модели Redmi K70 и Redmi K70 Pro, а также более доступную версию Redmi K70E. Несмотря на то, что прошло совсем мало времени, по словам Digital Chat Station, компания также планирует выпустить модель Ultra на базе процессора MediaTek.

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Источник отмечает, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K70 Ultra на базе чипсета Dimensity 9300, который представляет альтернативу чипсету Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Dimensity 9300, на данный момент эксклюзивный для моделей Vivo X100 и Vivo X100 Pro, сумел сравняться с аналогичным чипсетом Snapdragon в последних тестах производительности AnTuTu, хотя есть некоторые сомнения относительно его стабильности.

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Кроме того, сообщается, что Redmi K70 Ultra будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также камерой высокого разрешения и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт. Ожидается, что премьера Redmi K70 Ultra состоится в первом квартале 2024 года. Судя по предыдущим практикам, возможно, смартфон будет переименован в Xiaomi 14T Pro, но не раньше начала осени или конца лета. Это уже было подтверждено для глобальной версии модели Redmi K60 Ultra, которая вышла под названием Xiaomi 13T Pro.