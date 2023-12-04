Пиксели на сенсоре будут очень маленькими, всего 0,8 микрометров, что явно демонстрирует амбиции Samsung в области разрешения изображений.

Свежие слухи от внутренних источников говорят о том, что Samsung сейчас работает над новым камерным сенсором, который станет настоящей революцией в индустрии. Обещают высокопиксельный датчик в размере одного дюйма с разрешением в 200 мегапикселей. Если эта информация подтвердится, то это будет означать настоящий перелом в области сенсорных технологий, делая Samsung лидером на рынке.

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Судя по утечке, размер датчика Samsung составит 1/0,98 дюйма, что делает его неотъемлемой частью основной камеры. Пиксели на сенсоре будут очень маленькими, всего 0,8 микрометров, что явно демонстрирует амбиции Samsung в области разрешения изображений. Одной из особенностей этого сенсора будет поддержка 4-кратного зума, что непременно расширит возможности удаленной съемки деталей. Источник утверждает, что датчик будет оборудован двухпиксельной автофокусировкой, как по горизонтали, так и по вертикали. Это значительно улучшит быстроту и точность фокусировки на объекте, делая съемку еще более комфортной и удобной.

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Пока нет информации о том, когда массовое производство этих передовых датчиков стартует. Ясно только одно - Samsung столкнется с необходимостью тщательного тестирования и оптимизации компонента. Это только подчеркивает сложность достижения революционных технологических прорывов. Фотографы и любители фотосъемки с нетерпением ждут официальных объявлений от Samsung. Разработка 1-дюймового камерного сенсора с разрешением 200 мегапикселей обещает переопределить стандарты качества и четкости изображения в мире цифровой фотографии. От развития этой технологии зависит, каким образом она изменит будущее камерных систем в новых устройствах.