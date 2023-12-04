Это будет одна из первых партий ноутбуков с новыми процессорами Intel Meteor Lake.

В Китае состоялось официальное представление ноутбука Lenovo Xiaoxin Pro AI 2024. Это устройство станет одним из первых, работающих на новых процессорах Intel Core Ultra. Как утверждает сама компания Lenovo, они стремятся обеспечить максимальную производительность, масштабируемость и автономную работу, используя новые процессоры Intel Meteor Lake. Хотелось бы напомнить, что Intel представила первый процессор Core Ultra (Meteor Lake) на базе техпроцесса Intel 4 на саммите Intel ON Technology Innovation Summit, состоявшемся в сентябре этого года.

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На официальном постере можно заметить, что Xiaoxin Pro AI Ultrabook 2024 оборудован 16-дюймовым экраном, который позволяет уместить полноразмерную клавиатуру и большой тачпад. также указывает на три уровня оснащения ноутбука процессорами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9. Пока неизвестно, какие именно процессоры Intel Core Ultra будут установлены в ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 2024. Информация о цене также остается неизвестной. Однако, согласно предыдущим утечкам, базовые модели с процессорами Intel Core Ultra 5 могут иметь цену около $1100 США, а модели Ultra 7 - около $140 США.

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Кроме того, постер демонстрирует, что ноутбук будет иметь компактную форму, делая ноутбук мощным, но при этом и портативным. Новый ультрабук Xiaoxin Pro AI 2024, со своим прозвищем "ИИ", обещает быть оборудованным множеством функций на базе искусственного интеллекта.