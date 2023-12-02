Samsung, похоже, намерена значительно улучшить тепловые характеристики серии Galaxy S24

С каждым днем все чаще появляются новости о серии Galaxy S24, которые частями просачиваются в Сеть. После тщательного изучения всех изменений в дизайне по сравнению с предыдущими моделями, можно выделить некоторые интересные детали о новых характеристиках.

Согласно последней утечке, Samsung уделяет особое внимание разработке лучшей системы охлаждения для серии Galaxy S24.

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Несмотря на улучшения чипов смартфонов в плане эффективности, они все еще сильно нагреваются при интенсивной нагрузке. Galaxy S24 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который будет выпускаться для всех регионов. И хотя этот процессор представляет собой отличную комбинацию микросхем, ему не помешает хорошая система управления температурным режимом, которая улучшит его устойчивость и эффективность.

Согласно информации из отчета Windows, испарительная камера Galaxy S24 Ultra будет иметь в 1,9 раза больший объем, чем у Galaxy S23 Ultra. То же самое касается моделей Galaxy S24+ и Galaxy S24 – их испарительные камеры также будут иметь больший размер, превышая размеры предшественников. Для Galaxy S24+ это увеличение составит 1,6 раза, а для Galaxy S24 – 1,5 раза больше, чем у модели S23 в прошлом году.

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Это может быть полезно, особенно если какая-либо из этих моделей будет использовать процессор Exynos 2400, который, вероятно, будет нагреваться больше, чем Snapdragon 8 Gen 3. В целом, серия Galaxy S24 демонстрирует хорошие результаты и перспективы.