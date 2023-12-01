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СтарыйДед
Meizu представляет MYVU Smart Ring и флагманскую альтернативу Google Glass
Meizu демонстрирует собственную разработку — умные очки MYVU Discovery AR на базе Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, которыми также можно управлять через смарт-кольцо.

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Умные очки MYVU Discovery AR отличаются своей уникальной комбинацией: в них воплощаются мощный процессор умных часов Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 и два дисплея microLED. Благодаря этим технологиям все отображаемое содержимое отражается прямо на линзах очков. Но MYVU Discovery AR способны не только показывать видео. Они обладают дополнительными функциями, которые призваны упростить повседневную жизнь своих пользователей.

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Meizu акцентирует внимание на навигационном приложении, которое позволяет удобно видеть правильный маршрут, не отводя глаза от поля зрения, а также на голосовом помощнике. С помощью виджетов можно получать актуальную информацию прямо на очках. Благодаря встроенным динамикам и микрофонам можно совершать звонки. Несмотря на все эти возможности, MYVU Discovery AR очень легкие и весят всего 71 грамм, что делает их очень комфортными в использовании. Аккумулятор емкостью 600 мА*ч обеспечивает до восьми часов автономной работы.

Управление пользовательским интерфейсом может осуществляться с помощью сенсорной дужки на очках, голосовых команд, с подключенного смартфона или с использованием нового смарт-кольца MYVU. Это кольцо оснащено сенсорными элементами и датчиками движения, что позволяет управлять очками AR с помощью жестов. Аккумулятор в смарт-кольце обладает достаточным зарядом на два часа непрерывной работы, а в комплект поставки от Meizu входит чехол для зарядки.

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Новинка от Meizu, смарт-кольцо MYVU, будет доступно для приобретения в Китае по цене 399 юаней (~ 5 000 рублей) и предлагается в четырех различных размерах. Стоимость умных очков MYVU Discovery AR оценивается в 9999 юаней (~ 125 000 рублей). Пока что Meizu не сообщила никаких подробностей о возможном глобальном запуске этой продукции.

#meizu #смарт-браслет #смарт-гаджет #смарт-очки #myvu #смарт-кольцо
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