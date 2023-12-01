Ее первоначальные планы по использованию двойного источника от Samsung рухнули из-за проблем с производительностью и емкостью.

Snapdragon 8 Gen 4 – это важный этап в дальнейшем развитии точек доступа для смартфонов Qualcomm, поскольку он станет первым, использующим новые ядра Oryon, разработанные самой компанией. Возникли разногласия относительно того, кто будет производить эти процессоры. Одни источники утверждают, что это TSMC, другие -Samsung, а третий утверждает, что это совместное предприятие TSMC и Samsung. Тайваньское новостное агентство утверждает, что первый вариант оказался истинным. Кроме того, они говорят, что слухи о том, что Qualcomm планирует использовать Snapdragon 8 Gen 4 с двумя источниками, не были лишь пустыми разговорами. Однако, из-за проблем с емкостью и производительностью Samsung была вынуждена выбрать процессор N3E TSMC вместо своего собственного узла 3 GAP. Имея в виду, отдать предпочтение своему процессору Exynos 2500 (или Dream Chip, в зависимости от источника), Samsung вполне понятно.

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Тем не менее, Qualcomm, вероятно, будет платить TSMC за использование его производственного пространства N3E, особенно учитывая то, что Apple отказалась от значительной доли емкости. Intel и MediaTek также планируют производить компоненты для TSMC N3E, что дополнительно ограничивает его доступную пропускную способность. Возможно, именно поэтому Qualcomm объявила о намерении использовать SoC с двойным исходным кодом от Samsung и TSMC: первый будет использоваться в смартфонах среднего класса, а второй – в моделях высокого класса. Смартфоны, работающие на Snapdragon 8 Gen 4, будут еще дороже, на что Qualcomm намекнула при запуске Snapdragon 8 Gen 3.