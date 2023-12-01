SOONNOOZ, китайский производитель мини-ПК, анонсировал довольно уникальный на вид маленький компьютер.

Компания SOONNOOZ объявила о запуске нового мини-ПК. SOON MINI - это небольшой компьютер, который поставляется с различными вариантами процессоров, такими как Ryzen 7 7840HS, Ryzen 7 7735HS и Intel N100. Модели с процессорами Ryzen оборудованы двумя слотами SODIMM для установки памяти DDR5. Что касается хранилища, SOONNOOZ SOON MINI поддерживает 2,5-дюймовый диск SATA и SSD M.2 2280 PCIe. Кроме того, у него есть множество портов, включая аудиоразъем 3,5 мм, HDMI 2.0, USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-A. Есть также Bluetooth 5.2 и WiFi 6 для беспроводного подключения.

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Однако то, что действительно захватывает воображение в случае SOON MINI - это его дизайн. Мини-ПК оснащен съемным динамиком Bluetooth на передней панели, он даже выглядит как аудиоустройство с поворотным переключателем и закругленными углами. Благодаря плечевому ремню, этот мини-ПК можно легко переносить из одного места в другое. Что касается цены, заявленная цена SOON MINI с процессором Intel N100 составит 1499 юаней (~18 500 рублей), а модель Ryzen 7 7735HS будет стоить 2499 юаней (~31 000 рублей). Цена варианта Ryzen 7 7840HS пока не раскрывается.

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Пока неизвестно, можно ли будет приобрести новый SOONNOOZ SOON MINI за пределами китайского рынка. Однако предыдущая модель с процессором Intel Core i5-1135G7 в настоящее время доступна на Amazon за 599 долларов США.