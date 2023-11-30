Согласно информации, Nvidia планирует выпустить новую видеокарту в соответствии с санкциями США. Она будет называться GeForce RTX 4090 D и будет стоить столько же, сколько и оригинал.

Свежая волна санкций со стороны правительства США в отношении высокоэффективной компьютерной продукции вызвала настоящую сенсацию в Китае. Один из потерпевших от этого продуктов - видеокарта GeForce RTX 4090. Тем не менее, компания Nvidia намерена обойти это ограничение, выпустив специальную версию видеокарты с ограниченными функциями исключительно для китайского рынка. Эта модифицированная видеокарта будет называться GeForce RTX 4090 D, где буква "D", по некоторым предположениям, указывает на символ дракона.

реклама

Предполагается, что GeForce RTX 4090 D будет поставляться в виде урезанной версии обычной GeForce RTX 4090. Это приведет к снижению общей вычислительной мощности (TPP) ниже заданного уровня (>4800). Пока неизвестно, насколько она будет отличаться от обычной модели RTX 4090 (стоимостью $2174 США на Amazon). К сожалению, уменьшение вычислительной мощности не повлечет за собой соответствующее снижение стоимости: GeForce RTX 4090 D оценивается в 12999 юаней (около 162 000 рублей). Пользователь популярной зарубежной соцсети под ником "@Zed__Wang" утверждает, что в GeForce RTX 4090 D будет использоваться графический процессор AD102-250. Однако количество ядер CUDA/Tensor и объем видеопамяти пока остаются неизвестными. Инсайдер добавляет, что GeForce RTX 4090 D сделает будущую модель GeForce RTX 4080 Super ненужной, предполагая скрытую почти идентичность характеристик обеих видеокарт. Кроме того, планируется выпуск обеих видеокарт в начале 2024 года.