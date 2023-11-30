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СтарыйДед
В Китае в 2024 году выйдет Nvidia GeForce RTX 4090 D с графическим процессором AD102-250
Согласно информации, Nvidia планирует выпустить новую видеокарту в соответствии с санкциями США. Она будет называться GeForce RTX 4090 D и будет стоить столько же, сколько и оригинал.

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Свежая волна санкций со стороны правительства США в отношении высокоэффективной компьютерной продукции вызвала настоящую сенсацию в Китае. Один из потерпевших от этого продуктов - видеокарта GeForce RTX 4090. Тем не менее, компания Nvidia намерена обойти это ограничение, выпустив специальную версию видеокарты с ограниченными функциями исключительно для китайского рынка. Эта модифицированная видеокарта будет называться GeForce RTX 4090 D, где буква "D", по некоторым предположениям, указывает на символ дракона.

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Предполагается, что GeForce RTX 4090 D будет поставляться в виде урезанной версии обычной GeForce RTX 4090. Это приведет к снижению общей вычислительной мощности (TPP) ниже заданного уровня (>4800). Пока неизвестно, насколько она будет отличаться от обычной модели RTX 4090 (стоимостью $2174 США на Amazon). К сожалению, уменьшение вычислительной мощности не повлечет за собой соответствующее снижение стоимости: GeForce RTX 4090 D оценивается в 12999 юаней (около 162 000 рублей). Пользователь популярной зарубежной соцсети под ником "@Zed__Wang" утверждает, что в GeForce RTX 4090 D будет использоваться графический процессор AD102-250. Однако количество ядер CUDA/Tensor и объем видеопамяти пока остаются неизвестными. Инсайдер добавляет, что GeForce RTX 4090 D сделает будущую модель GeForce RTX 4080 Super ненужной, предполагая скрытую почти идентичность характеристик обеих видеокарт. Кроме того, планируется выпуск обеих видеокарт в начале 2024 года.

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