Стандартные ЖК-экраны тоже имеют выгоду от этого мода, поскольку он увеличивает частоту обновления до 70 Гц.

Valve недавно выпустила обновленную версию портативной консоли Deck, включающую в себя OLED-экран. По умолчанию, этот новый экран функционирует с частотой обновления 90 Гц, однако это не предел его возможностей. Посредством сторонней модификации, OLED-экран можно настроить на работу с частотой 120 Гц, что может быть полезным для поклонников соревновательных игр от первого лица.

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По всей видимости, Valve не предусмотрела активацию 120 Гц, поскольку это могло отрицательно сказаться на работе батареи. Однако, пользователи, уже опробовавшие этот мод, сообщают, что на время автономной работы это практически не оказывает влияния. С другой стороны, некоторые пользователи отмечают проблемы с гаммой и яркостью при частоте обновления выше 110 Гц. Примечания к релизу упоминают, что этот мод был протестирован только на SteamOS 3.5.7 с использованием OLED-панелей BOE, которые теоретически могут достичь частоты обновления 133 Гц. По информации от пользователей, доступны версии экранов BOE и Samsung OLED, однако последняя не была протестирована создателями модификации. Возможно, версия Samsung может работать лишь с частотой до 100 Гц, что может объяснять проблемы с гаммой и яркостью. В дополнение к повышенной частоте обновления OLED-экранов, модификация также предоставляет 70 Гц для исходных LCD-экранов, которые изначально функционируют с частотой 60 Гц.