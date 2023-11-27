Пневматическая подвеска Tesla Cybertruck имеет полноценную 14-дюймовую высоту, а внутри кабины в интерфейсе есть три режима высоты.

Видео из салона Cybertruck, которое недавно просочилось в сеть, предоставляет детальный обзор интерфейса управления кабиной и всех возможных режимов высоты подвески. При полном подъеме пневматическая подвеска Cybertruck имеет высоту в 14 дюймов от самой нижней точки. В кабине электрического пикапа находятся три режима высоты подвески: "Посадка", "Низкий" и "Высокий". Это подтверждает предположение о том, что Cybertruck автоматически опускается во время парковки.

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Новое видео Cybertruck, снятое в городских условиях, подтверждает автоматическое переключение между режимами "Посадка" и "Низкий". Водитель Tesla садится в свой Cybertruck и запускает его, в результате чего подвеска практически мгновенно поднимается, скорее всего, до высоты дорожного клиренса, которую Tesla обозначает как "Низкую" в интерфейсе Cybertruck, и которая фактически поднимает клиренс до уровня, приемлемого для движения по дороге. В то же время, когда водитель или пассажиры хотят выйти в режиме парковки, подвеска опускается до уровня, который называется "Посадка", а режим "Высокий" предназначен для бездорожных маневров, например, для подъема Cybertruck по известным ступенькам на Государственной автомобильной зоне отдыха Холлистер-Хиллз, находящейся к югу от Сан-Хосе.

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Когда подвеска поднимается до уровня дорожного клиренса, включается необычная схема освещения через переднюю световую панель. Возможно, это первый раз, когда кто-то становится свидетелем этой уникальной последовательности запуска Cybertruck во время ночных испытаний.