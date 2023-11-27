Подтверждено, что предстоящие умные часы Redmi Watch 4 будут иметь время автономной работы до 20 дней, а Redmi Buds 5 Pro обладают длительным временем автономной работы и возможностью сверхбыстрой зарядки.

Redmi анонсировала свои новые продукты: серию Redmi K70, Redmi Book 16 (2024), Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5 Pro, которые будут представлены в Китае 29 ноября. Бренд уже начал раскрывать характеристики этих устройств, что вызывает большой интерес у пользователей. Сегодня Redmi официально представила на Weibo некоторую информацию о батарее своих будущих Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5 Pro.

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Подтверждено, что предстоящие умные часы Redmi Watch 4 смогут работать в автономном режиме до 20 дней. Недавно было объявлено, что эти часы будут оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с низким энергопотреблением и максимальной яркостью 1600 нит. Redmi Watch 4 будет иметь металлический корпус из алюминиевого сплава и вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали. Кроме того, в составе часов будет комплект ремешков различных стилей, включая металлические, кожаные и тканевые.

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Также официально подтверждено, что Redmi Buds 5 Pro обладают долгим временем автономной работы и возможностью быстрой зарядки. Эти наушники могут быть полностью заряжены всего за 5 минут. Пользователи смогут наслаждаться непрерывным прослушиванием музыки в течение 2 часов, а также проигрывать 3 полных аудиокниги в течение 38 часов с полностью заряженными наушниками. Недавние отчеты показывают, что эти наушники будут оснащены парой кольцевых коаксиальных двойных динамиков, состоящих из 10-миллиметрового пьезоэлектрического керамического твитера для чистых высоких частот и 11-миллиметрового динамического сабвуфера с титановым покрытием для глубоких и мощных басов. Говорят, что Redmi Buds 5 Pro обеспечат лучшее качество звука из всех наушников Redmi. Наушники также поддерживают глубину шумоподавления в 52 дБ и широкий спектр частот. Есть также адаптивная настройка ИИ. Они будут доступны в трех цветовых вариантах: черном, синем и белом.