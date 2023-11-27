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СтарыйДед
Redmi Book 16 (2024 г) будет оснащен процессором Intel Core 13500H и оперативной памятью LPDDR5
Ноутбук также будет оснащен памятью флагманского уровня LPDDR5 6400 МТ/с и TDP 47 Вт.

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Xiaomi объявила о предстоящем выпуске своих последних ноутбуков Redmi Book 14 2024 и Redmi Book 16 2024, которые будут представлены вместе с новыми смартфонами серии Redmi K70 29 ноября. Компания в настоящее время раскрывает некоторые ключевые характеристики этих устройств перед их выходом на рынок. Один из основных моментов – это то, что Redmi Book 16 2024 будет оснащен процессором Intel Core i5-13500H, который имеет 12 ядер: 4 ядра для производительности и 8 ядер для эффективности. Также этот процессор имеет частоту до 4,70 ГГц. Этот ноутбук также будет иметь флагманскую память LPDDR5 6400 МТ/с и TDP (расчетная тепловая мощность) 47 Вт. Чтобы обеспечить эффективное охлаждение, в ноутбуке будет установлены два вентилятора и две 8-миллиметровых тепловых трубки. Характеристики ожидаемого Redmi Book 14 2024 будут схожи с Redmi Book 16 2024, но информация о процессоре и TDP пока неизвестна.

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Xiaomi также подчеркивает, что предстоящий Redmi Book будет полностью интегрирован с экосистемой HyperOS Connect от Xiaomi. Это означает, что ноутбук сможет легко взаимодействовать с другими устройствами Xiaomi, такими как смартфоны, планшеты и интеллектуальная бытовая техника. Такая интеграция облегчит передачу файлов, зеркалирование экрана и управление несколькими устройствами. Предварительные изображения Redmi Book 14/16 2024 показывают элегантный дизайн с достаточно тонкими рамками и, возможно, металлическим корпусом. Ноутбуки также обладают разнообразным набором портов, включая два порта USB Type-A справа, один порт USB Type-A, один порт HDMI, разъем для наушников и один порт Type-C, чтобы удовлетворить различные потребности в подключении.

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