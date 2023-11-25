GKD Pixel - это совершенно новое устройство для игр c компактным дизайном и 2-дюймовым экраном.

Компания Retro CN официально объявила о наличии образцов игрового портативного компьютера GKD Pixel через два месяца после первого появления тизеров с ретро-дизайном. Представители Retro CN внимательно следили за точным повторением всех деталей внешнего вида GKD Pixel. Ранее компания подробно описала заднюю панель устройства, подтвердив использование алюминиевого корпуса для GKD Pixel. Ранее Retro CN уже представили изображение дисплея игровой портативной системы, сравнив GKD Pixel с другим подобным устройством - Anbernic RG Nano. А также Retro CN поделились несколькими короткими видеороликами геймплея, а также полными изображениями передней и задней панелей GKD Pixel. Не сопроводив эту информацию объяснениями, почему производитель ранее отказывался от показа первоначальной версии дизайна, можно предположить, что причина заключалась в доработке кнопок устройства. В целом, GKD Pixel похожа на модель Anbernic RG Nano, но с заметно более крупными кнопками и удобным джойстиком d-pad.

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Более того, ожидается, что GKD Pixel будет обладать 2-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3, что должно обеспечить больший комфорт при использовании по сравнению с экраном Anbernic размером 1,5 дюйма и соотношением сторон 1:1. Согласно данным из "Retro Dodo", у GKD Pixel будет IPS-панель с разрешением 320 x 240 пикселей и 1500 мА*ч аккумулятор, в то время как Anbernic RG Nano оснащен аккумулятором емкостью 1050 мА*ч. К сожалению, GKD Pixel не будет иметь функцию Wi-Fi и будет с предустановленной Linux-прошивкой. Цена и доступность GKD Pixel пока не были подтверждены ни производителем, ни Retro CN, однако ранее предполагалось, что цена составит около 400 юаней (~ 5 000 рублей).