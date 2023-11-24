На схематическом изображении видно, что модуль камеры будет состоять из двух отдельных модулей, расположенных в верхнем левом углу задней панели.

Дочерняя компания Vivo и ведущий китайский производитель смартфонов iQOO планируют выпустить новую линейку устройств под названием Neo 9. Предыдущая серия iQOO Neo 8 была представлена в этом году, а теперь имеются сведения о скором выпуске новых устройств серии Neo 9. Источником информации стал китайский информатор "Digital Chat Station", который поделился схематическим изображением будущих смартфонов и рассказал о некоторых конструктивных особенностях.

реклама

Предполагается, что смартфоны iQOO Neo 9 и iQOO Neo 9 Pro будут иметь экран с диагональю 6,78 дюйма, а также узкие рамки вокруг него, как и их предшественники. Опубликованное изображение также показывает селфи-камеру, расположенную по центру с отверстием. Источник также отмечает, что устройства будут иметь тонкий корпус, самый тонкий среди конкурентов, а пластиковая средняя рамка будет удалена. Что касается задней панели, устройства получат изогнутую с четырех сторон стеклянную заднюю панель в двух цветах. В предыдущей серии Neo 8 задняя панель была однотонной и была представлена в трех цветах - черном, мятном и красном. Однако вариант красного цвета имел контрастный черный цвет на боковых панелях и внутри модуля камеры.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Схематическое изображение также позволяет увидеть модуль камеры, состоящий из двух отдельных модулей, расположенных в верхнем левом углу задней панели. Светодиодная вспышка находится справа от первого модуля. Интересно отметить, что этот модуль камеры очень похож на модуль смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro. В новой серии iQOO Neo 9 основное внимание будет уделяться повышению производительности и созданию тонкого форм-фактора. Кроме того, оба смартфона недавно были зарегистрированы в базе данных GSMA IMEI, поэтому запуск новых устройств серии iQOO Neo 9 состоится уже скоро.