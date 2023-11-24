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СтарыйДед
HTC представляет зарядное устройство на основе нитрида галлия (GaN) мощностью 65 Вт
Он оснащен двумя портами USB Type-C и одним портом USB Type-A для одновременной зарядки нескольких устройств. Двойные порты USB Type-C могут обеспечивать общую выходную мощность 45 Вт и 20 Вт.

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Компания HTC по-тихому запустила на китайском рынке новое зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое использует элемент нитрида галлия. Оно имеет два порта USB Type-C и один порт USB Type-A, что позволяет одновременно заряжать до трех устройств. Новое устройство HTC GaN, доступное в черном и белом цветах, оснащено складным штыревым механизмом, делая его удобным для переноски.

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Как говорилось выше, оно имеет два порта USB Type-C и один порт USB Type-A для одновременной зарядки нескольких устройств. Два порта USB Type-C способны обеспечивать выходную мощность в 45 Вт и 20 Вт, а все три порта вместе могут выдавать соответственно 45 Вт, 7,5 Вт и 7,5 Вт одновременно. Особенно порт Type-C предлагает пять вариантов напряжений зарядки: 55 В/3 А (15 Вт), 9 В/3 А (27 Вт), 12 В/3 А (36 Вт), 15 В/3 А (45 Вт) и 20 В/3,25 А (65 Вт). С другой стороны, порт USB Type-A имеет шесть уровней: 4,5 В/5 А (22,5 Вт), 5 В/4,5 А (22,5 Вт), 9 В/3 А (27 Вт), 12 В/3 А (36 Вт), 15 В/3 А (45 Вт) и 20 В/3 А (60 Вт), что обеспечивает совместимость с большим количеством устройств.

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Кроме того, зарядное устройство совместимо с различными протоколами зарядки, включая PD3.0, PD2.0, PPS, QC3.0, QC2.0, ACF, SCP и MTK. С габаритами 68 x 41 x 31 мм и весом всего 116,23 грамма, это зарядное устройство отличается компактностью и легкостью, что позволяет легко переносить и хранить его. Зарядное устройство HTC мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) доступно по цене 990 тайваньских долларов (~2 500 рублей) и можно приобрести на официальном сайте HTC. 

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