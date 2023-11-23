Это не первая совместная работа обоих брендов, поскольку ранее компания также представила специальную версию Galaxy Z Flip 4 в сотрудничестве с этим брендом

Южнокорейская компания Samsung, являющаяся одним из ведущих технологических гигантов, недавно порадовала своих потребителей новинками в мире складных устройств — Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Эти два недавно выпущенных гаджета вызвали восторженные отзывы со всего мира, подтверждая привычную для Samsung тенденцию представлять инновационное Hi-Fi оборудование. Бренд также представил ограниченную версию Galaxy Z Flip 5 Retro для своих клиентов, а, судя по отчетам, планируется выпуск еще одной специальной версии — Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela.

Сегодня компания Samsung официально анонсировала сотрудничество с модным брендом Maison Margiela и выпуск Galaxy Z Flip 5 Special Edition. Это уже вторая коллаборация обеих марок, поскольку ранее они совместно выпустили специальную версию Galaxy Z Flip 4.

реклама

В рамках этого специального выпуска смартфона, по словам бренда, задняя стеклянная панель устройства внешне напоминает интересные детали внутренней стороны куртки Maison Margiela — с серебряными и металлическими эффектами. Внутри кожаного чехла-книжки присутствуют этикетки с логотипом из натуральной черной кожи, тканого материала и натуральной ткани. В комплект поставки входят две карточки Flipsuit, украшенные брызгами краски, а также серебряная пластина с дизайном номера модного бренда. Прикрепив эту пластину к задней части Galaxy Z Flip 5, устройство изменит тему, которая будет отображаться в окне Flex. Кроме складного смартфона, внешний вид упаковки этого специального выпуска также отсылает к характерному дизайну Maison Margiela с рисунком по центру.

Как официально объявила компания Samsung, версия Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela станет доступна для покупки на определенных рынках уже с 30 ноября. На каких именно не уточняется.