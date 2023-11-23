Он будет выпускаться в двух вариантах: Intel Core i7-155H и Intel Core i5-125H и предлагает функции нового поколения, такие как Wi-Fi 7.

HP случайно опубликовала полную спецификацию своего будущего легкого и компактного ноутбука. Новинка, HP Spectre x360 2-в-1, будет оснащена процессорами Intel Meteor Lake.

Судя по всему, будет доступно две версии: Intel Core Ultra 7 155H за 1999,99 долларов США и Core Ultra 5 125H с неизвестной пока ценой. По техническим характеристикам они практически идентичны, за исключением нескольких незначительных отличий. Хотя спецификации не указывают точное TDP ни для одного из процессоров, вероятно, он составит около 28 Вт, поскольку новая модель HP Spectre x360 заменяет предыдущие модели на базе Intel Core i5-1345U.

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Оба ноутбука будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 6400. Модель Core Ultra 7 155H будет иметь 16-ядерный процессор и 1 ТБ памяти, в то время как версия Core Ultra 5 125H будет иметь 14-ядерный процессор и 512 ГБ памяти.

Кроме того, HP Spectre x360 будет обладать такими функциями, как Wi-Fi 7, батарея емкостью 68 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, один порт USB Type-A, два порта Thunderbolt 4.0 и ИК-камера на 9 МП с поддержкой Windows Hello. Ноутбук оснащен 14-дюймовой сенсорной OLED-панелью разрешением 2,8K и пиковой яркостью 400 нит.

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Согласно спецификациям, оба ноутбука будут поддерживать функции Intel Arc Graphics, включая XeSS, представленные ранее в этом году. Однако не все ноутбуки на базе Meteor Lake будут иметь такую поддержку. Спецификация указывает, что для системы необходимо не менее 16 ГБ двухканальной памяти. Это может вызвать сомнение у покупателей, и будем надеяться, что Intel устранит данную проблему до выпуска ноутбуков на базе Meteor Lake в декабре.