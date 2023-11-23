Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
HP случайно опубликовала спецификацию Spectre x360 с Intel Meteor Lake на своем веб-сайте
Он будет выпускаться в двух вариантах: Intel Core i7-155H и Intel Core i5-125H и предлагает функции нового поколения, такие как Wi-Fi 7.

реклама

HP случайно опубликовала полную спецификацию своего будущего легкого и компактного ноутбука. Новинка, HP Spectre x360 2-в-1, будет оснащена процессорами Intel Meteor Lake.

Судя по всему, будет доступно две версии: Intel Core Ultra 7 155H за 1999,99 долларов США и Core Ultra 5 125H с неизвестной пока ценой. По техническим характеристикам они практически идентичны, за исключением нескольких незначительных отличий. Хотя спецификации не указывают точное TDP ни для одного из процессоров, вероятно, он составит около 28 Вт, поскольку новая модель HP Spectre x360 заменяет предыдущие модели на базе Intel Core i5-1345U.

реклама

Оба ноутбука будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 6400. Модель Core Ultra 7 155H будет иметь 16-ядерный процессор и 1 ТБ памяти, в то время как версия Core Ultra 5 125H будет иметь 14-ядерный процессор и 512 ГБ памяти.

Кроме того, HP Spectre x360 будет обладать такими функциями, как Wi-Fi 7, батарея емкостью 68 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт, один порт USB Type-A, два порта Thunderbolt 4.0 и ИК-камера на 9 МП с поддержкой Windows Hello. Ноутбук оснащен 14-дюймовой сенсорной OLED-панелью разрешением 2,8K и пиковой яркостью 400 нит.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно спецификациям, оба ноутбука будут поддерживать функции Intel Arc Graphics, включая XeSS, представленные ранее в этом году. Однако не все ноутбуки на базе Meteor Lake будут иметь такую поддержку. Спецификация указывает, что для системы необходимо не менее 16 ГБ двухканальной памяти. Это может вызвать сомнение у покупателей, и будем надеяться, что Intel устранит данную проблему до выпуска ноутбуков на базе Meteor Lake в декабре.

#ноутбук #intel meteor lake #intel meteor lake 14 #ноутбук hp #intel meteor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый тест встроенной графики Meteor Lake показал, что она находится на одном уровне с AMD RDNA 3
Графический процессор в Intel Meteor Lake будет иметь производительность, близкую к Radeon 780M
Категория процессоров H в семействе Intel Meteor Lake может объединить 28- и 45-ваттные модели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
10
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
3
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
6
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
9
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
3
NIO и Changan Auto будут сотрудничать в сфере экспресс-замены тяговых батарей
+
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
3
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
Россия планирует создать двухместный самолет-невидимку на базе истребителей Су-57 и Су-30
+
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
60
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
2
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1

Популярные статьи

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои критические замечания об электромобилях
5
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
12
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
13
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
18
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
33

Сейчас обсуждают

Vorvort
10:48
В кои - то веки неплохая сборка. Единственное замечание - блок питания. Я бы выбрал Super Flower или Be quiet Gold.
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
ЧAТO-БOT
10:47
Про трудовые армии в США во времена 30-х годов, где миллионы пендограмадян працували за миску супа и ночлег, наш ресурсный Трусикер конечно же не слышал.
В Госдуме назвали блокировку YouTube технологически сложной и безальтернативной
RandomXP
10:46
Перевод авто в городах на электротягу безальтернативен. Но вот источники питания - это большой вопрос. Мне видится, что многие альт. технологии в аккумуляторном производстве специально сдерживаются и ...
Мои критические замечания об электромобилях
Vorvort
10:46
Я неделю потратил на тесты ASRock 7900XTX Aqua. 61 комментарий, из них половина моих. Просмотров чуть более 2000. Статья, где я критикую Nvidia, без тестов железа, набрала больше 500 комментариев, про...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
ЧAТO-БOT
10:45
Бидоныч был на процедуре еженедельной перезагрузке межушного ганглия, потому и не смог.
Джо Байден и Си Цзиньпин пропустили встречу G20, где выступил Путин
nukemall
10:44
Ой, какое смешное укрочмо захрюкало.
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
ЧAТO-БOT
10:43
Иди свои кружевные труселя лучше простирни, завонялся ведь уже.
В Госдуме назвали блокировку YouTube технологически сложной и безальтернативной
ЧAТO-БOT
10:39
Скоро Зеля, обдолбившись в сопли, будет готов поговорить и с самими Нельсоном Манделой или Голдой Меир.
Зеленский готов говорить с Трампом: Если отдать России Донбасс и Крым, то боевые действия закончатся
OgoGoLog
10:38
Как хорошо, что на ютубе можно заблокировать всю либерастскую пропаганду и отключить все тренды, навязываемые ютубом. И ещё и рекламы в РФ нет. Зачем нам блочить то, что можно настроить.
В Госдуме назвали блокировку YouTube технологически сложной и безальтернативной
Артём Николаев
10:38
Вернувшимся - 6 соток конопли, кошкодевочку (или мальчика по вкусу) и раба из числа недовольных политикой действующей власти.
В Украине заблокировали законопроект, легализующий медицинский каннабис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем