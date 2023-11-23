Можно выбрать между различными процессорами Intel, такими как Intel Core i9-13900F, i7-13700F и i5-13500F.

Недавно был выпущен Partaker B21 – это компактный ПК со стильным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками. Он оснащен мощным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070, который имеет 12 ГБ оперативной памяти GDDR6X и поддерживает DLSS3, что позволяет достичь идеального сочетания эстетики и производительности. Грaфический процессор NVIDIA RTX 4070 отлично подходит для игр в разрешении 2K или 4K с высокими настройками, обеспечивая потрясающую графику.

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Внутри Partaker B21 установлены процессоры Intel Gen 13. Вариант Intel Core i9-13900F имеет 24 ядра и способен одновременно обрабатывать до 32 задач. Компьютер работает под управлением операционной системы Windows 11 и имеет возможность установки двух дисков SATA для расширения объема памяти. Кроме того, доступны различные варианты процессоров Intel, такие как Intel Core i7-13700F и i5-13500F, разработанные по техпроцессу Intel 7 с использованием 10-нм технологии.

Что касается памяти, Partaker B21 может работать с 32 ГБ DDR4 в двухканальном режиме. Для хранения данных имеется твердотельный накопитель PCIe4 объемом до 4 ТБ и как упоминалось выше, есть возможность установки двух 2,5-дюймовых жестких дисков SATA3. ПК также оснащен Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3, двумя сетевыми портами, различными разъемами, включая USB 3.2, оптический аудиовыход и HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 8K. Наличие трех портов DisplayPort 1.4 и одного порта HDMI 2.1 обеспечивает возможность подключения нескольких мониторов. Partaker B21 был найден на платформе AliExpress со стоимостью в 190 000 рублей.