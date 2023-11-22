Смарт-браслет оснащен аккумулятором емкостью 289 мА*ч, что обеспечивает время автономной работы 14 дней, а при постоянно включенном дисплее (AOD) время работы сокращается до 6 дней.

Инновационное устройство Xiaomi Smart Band, известное теперь как Xiaomi Smart Band 8 Pro, получило сертификат SIRIM в Малайзии. Этот новейший фитнес-браслет успешно прошёл процедуру сертификации SIRIM с кодом одобрения типа RGSY/06A/1123/S(23-5289) и был занесён в базу данных под номером модели M2333B1. Сертификация этого устройства будет действовать до 21 ноября 2028 года. Более того, устройство с таким же номером было также сертифицировано IMDA в Сингапуре, однако его название указывается лишь в сертификации SIRIM.

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По поводу технических характеристик, последний Xiaomi Smart Band 8 Pro обладает 1,74-дюймовым олед-экраном с металлической рамкой. Браслет также защищён от воды до 5 атмосфер и оснащён быстрозаменяемыми ремешками. Улучшенный пользовательский интерфейс, новые циферблаты, обои и большое разнообразие виджетов также входят в функционал данного смарт-браслета. Устройство также поддерживает множество датчиков для отслеживания здоровья и фитнеса, а также предлагает более 150 режимов спорта. Оно также оснащено встроенным GPS-трекером. Что касается автономной работы, смарт-браслет имеет 289-миллиамперно-часовую батарею, обеспечивающую две недели непрерывной работы. При использовании режима с постоянно включенным дисплеем (AOD) время автономной работы сокращается до 6 дней.

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Что касается цены, в Китае устройство можно приобрести от 399 юаней, а модель с кожаным ремешком стоит 449 юаней. Можно ожидать, что это устройство скоро появится и на других рынках, включая Малайзию и Сингапур.