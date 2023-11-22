Китайский обозреватель "Golden Reviewer" протестировал ядро ​​Cortex-X4 процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 внутри недавно выпущенного Xiaomi 14 Pro.

После анонса Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 было обещано значительное улучшение производительности и энергоэффективности процессора. Для достижения этой цели в составе Snapdragon 8 Gen 3 используется трехкластерная архитектура, включающая в себя одно ядро Cortex-X4 с возможностью работы на частоте до 3,3 ГГц, пять ядер Cortex-A720, причем три из них могут достигнуть тактовой частоты Boost 3,2 ГГц, а оставшиеся два – до 3 ГГц. Также есть два энергосберегающих ядра Cortex-A520 с частотой до 2,3 ГГц. Это новый процессорный чип был протестирован обозревателем "Golden Reviewer" на примере Xiaomi 14 Pro.

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Уже на первых этапах тестирования стало очевидно, что Snapdragon 8 Gen 3 демонстрирует впечатляющий прирост производительности, особенно когда речь заходит о ядре Cortex-X4. В тесте SPECint06 Big Core "Golden Reviewer" отметил прирост производительности на 14% по сравнению с Cortex-X3 внутри Snapdragon 8 Gen 2+ и SoC, используемым в Samsung Galaxy S23. Разница становится еще более заметной, достигая 22%, 43% и даже 59% в сравнении с Snapdragon 8 Gen 2 (Cortext-X3), Dimensity 9200 (Cortext-X3) и Google Tensor G3 (Cortext-X3) соответственно. Что касается роста инструкций в секунду (IPC), то ядро Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3, по сообщениям, продемонстрировало увеличение IPC приблизительно на 16% по сравнению с Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2+ и 17,5% по сравнению с Cortex-X3 Snapdragon 8 Gen 2.

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Очевидно, что Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3 является мощным ядром процессора, обеспечивающим значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Однако этот рост, кажется, идет параллельно с высоким энергопотреблением. Согласно анализам "Golden Reviewer", ядро Cortex-X4 потребляет на 28% больше энергии, чем Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2+. Ситуация выглядит еще хуже, если сравнивать Cortex-X4 с Cortex-X3 обычного Snapdragon 8 Gen 2, где было отмечено увеличение энергопотребления на 75%. Также было отмечено, что из-за увеличенного энергопотребления Snapdragon 8 Gen 3 стал менее эффективным на 11% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 2+ и на огромные 31% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 2. Другими словами, хотя ядро Cortex-X4 Snapdragon 8 Gen 3 является мощным, производители смартфонов должны использовать его с осторожностью из-за увеличенного энергопотребления.