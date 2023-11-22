Завтра компания OPPO проведет презентацию в Китае, на которой будет представлена новая серия смартфонов Reno 11 и планшет Pad Air 2. Официально подтверждено, что Pad Air 2 является обновленной версией популярного планшета OnePlus Pad Go, который уже доступен на мировом рынке. Перед релизом планшет был добавлен в базу данных China Telecom, где были раскрыты его характеристики, варианты конфигурации и предполагаемые цены. Стоит отметить, что эти цены пока не подтверждены официально и могут быть изменены. Согласно данным из списка China Telecom, OPPO Pad Air 2 будет представлен в трех версиях: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти по цене 1299 юаней (примерно 16 000 рублей), 1499 юаней (примерно 18 500 рублей) и 1699 юаней (примерно 21 000 рублей) соответственно. Планшет будет доступен в нескольких цветовых вариациях, включая Space Grey и Liquid Silver.

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Также в списке указано, что OPPO Pad Air 2 будет обладать ЖК-экраном на 11,35-дюймов с разрешением 2408 x 1720 пикселей. При этом частота обновления составит 90 Гц, а частота дискретизации сенсорного экрана 180 Гц. Устройство будет работать на чипе MediaTek Helio G99 и будет обладать оперативной памятью типа LPDDR4X и UFS 2.2 стандартом встроенной памяти. Оно также будет иметь аккумулятор с емкостью 8000 мА*ч, который будет поддерживать функцию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Камера Pad Air 2 будет состоять из 8-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной камеры сзади устройства. Устройство также будет предлагать дополнительные функции, такие как слот для карт памяти microSD, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Профиль планшета будет очень тонким - всего 6,89 мм, а его вес составит 538 грамм.