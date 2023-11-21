Планшет предоставляет родительский контроль с помощью таких функций, как управление приложениями, принудительный отдых и контроль времени использования.

23 ноября в Китае компания Oppo проведет презентацию своей новой линейки смартфонов Reno 11. Впрочем, это не все - помимо смартфонов среднего и премиум класса, бренд также представит планшет Oppo Pad Air 2. Недавний тизер уже позволил узнать, что новинка будет обладать экраном с разрешением 2,4К, способным фильтровать 60% вредного синего света и снижать его опасность почти вдвое по сравнению с обычными ЖК-дисплеями. Теперь, благодаря новым тизерам, получена более детальная информация о планшете.

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Согласно последнему тизеру, Pad Air 2 будет обладать эксклюзивной обучающей средой, доступной только после ввода пароля и предназначенной для того, чтобы студенты могли сосредоточиться и избежать цифрового шума. Родители и учителя смогут быть спокойны, так как планшет будет иметь функцию удаленного контроля, которая позволит им следить за активностью детей. Однако стоит отметить, что речь идет не только о шпионаже - планшет предоставляет возможности контроля, включая управление приложениями, принудительный отдых и ограничение времени использования. Кроме того, Oppo предлагает множество образовательных преимуществ, таких как доступ к более чем 200 образовательным приложениям, девять лет обучения общей медицине, учебники и персонализированный график обучения.

По слухам, Pad Air 2 от Oppo будет являться обновленной версией планшета OnePlus Pad Go, который также будет представлен 23 ноября. Ожидается, что планшеты будут обладать схожими характеристиками. Pad Air 2 будет иметь большой 11,35-дюймовый дисплей с разрешением 2,4К и плавным обновлением экрана частотой 90 Гц. Любители развлечений будут рады узнать, что планшет имеет поддержку технологий Dolby Vision и HDR10+, а также четыре стереодинамика и технологию Dolby Atmos для насыщенного звука. По слухам, планшет будет оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G99, обеспечивающим высокую производительность. Варианты хранения данных будут представлены двумя вариантами: 128 ГБ и 256 ГБ, с 8 ГБ оперативной памяти. Правда для чего такие характеристики будут нужны, если ваши родители поставят ограничение на пару часов использования и запрет на Minecraft, непонятно.

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Однако это не все, что касается Pad Air 2. По слухам, устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 8000 мА*ч, что будет вполне достаточно для долгого использования. Благодаря технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, планшет будет заряжаться очень быстро. Что касается камеры, то Pad Air 2 будет иметь 8-мегапиксельную камеру спереди и сзади, позволяющую записывать видео в 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.