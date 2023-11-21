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СтарыйДед
Поставки смартфонов в Европе в третьем квартале 2023 года сильно упали
Поставки смартфонов снизились на 11% в годовом сопоставлении в третьем квартале 2023 года.

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В третьем квартале 2023 года в Европе было отмечено снижение поставок смартфонов, подтверждая глобальную тенденцию. Согласно новому исследованию от "Counterpoint Research для Market Monitor Service", поставки смартфонов сократились на 11% по сравнению с предыдущим годом. Крупные производители, такие как Samsung и Apple, столкнулись со сложным кварталом, не замечавшимся с 2011 и 2014 годов соответственно.

Исследование показало, что спрос на смартфоны в Западной Европе упал на 8%, а в Восточной Европе - еще на 15%. Экономические и геополитические проблемы в регионе являются основной причиной затяжного спада продаж. Несмотря на это, Samsung сохранила свою лидирующую позицию на рынке с долей в 32%. Apple опережает с долей в 24%, а Realme занимает 22% рынка. Honor также продемонстрировала положительные результаты и увеличила свою долю до 4%.

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Аналитик-исследователь Харшит Растоги отметил, что в третьем квартале 2023 года было выполнено очень небольшое количество поставок телефонов с 2011 года. Несмотря на это, несколько производителей сумели укрепить свои позиции на рынке, включая бренды Transsion TECNO и Infinix (особенно в России), а также Honor, которая продвигается на Западной Европе. Хотя доли ведущих игроков остаются примерно на том же уровне, можно наблюдать изменения в позициях китайских производителей.

Samsung удерживает свои позиции благодаря успешному спросу на складные устройства в регионе, в то время как Apple ожидает увеличения продаж с выпуском серии iPhone 15. Xiaomi столкнулась с негативной реакцией в Западной Европе из-за своего присутствия на российском рынке, что привело к снижению ее рыночной доли на 13%. Oppo также потеряла свои позиции на европейском рынке из-за некоторых проблем. В то же время Honor, TECNO и Infinix продемонстрировали заметный рост по сравнению с предыдущим годом.

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Заместитель директора Ян Стрияк прокомментировал новые данные: "Хотя рынок продолжает сокращаться, крупные выпуски, такие как серия iPhone 15 и складные устройства Samsung пятого поколения, смягчают падение. Скорость снижения замедляется и, хотя нет ожиданий возвращения к росту, мы с оптимизмом смотрим на завершение года в четвертом квартале. Тем не менее, экономические условия остаются сложными и потребители используют свои устройства дольше, что влияет на спрос. Поэтому ожидается, что рынок останется слабым в ближайшем будущем". Перспективы роста на европейском рынке смартфонов выглядят неопределенными.

#samsung #honor #realme #смартфон 2023 #infinix
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