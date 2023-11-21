Помимо складного смартфона, будущий планшет бренда и Redmi K70 также будут оснащены указанным чипсетом.

Предполагается, что Xiaomi планирует анонсировать два складных телефона в 2024 году. Mix Fold 4 планируется выпустить во второй половине года, в то время как в первой половине компания может представить складной телефон Xiaomi Mix Flip. Новая информация, появившаяся на Weibo, раскрыла чипсет, который станет основой данных устройств. Согласно источнику из Китая, Xiaomi разрабатывает два устройства на базе Snapdragon 8 Gen 2. Утечка также показывает, что помимо Redmi K70, будущий планшет и маленький складной телефон бренда также будут оснащены этим чипсетом.

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По словам инсайдера, планшет, о котором он говорит, это Xiaomi Pad 7 Pro. В недавнем отчете также утверждалось, что Pad 7 Pro будет иметь ЖК-дисплей с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и квадратный модуль камеры, как в серии Xiaomi 14. Маленький складной телефон с SD8G2 чипом, о котором говорит источник, предположительно является Xiaomi Mix Flip. Пока нет информации о других характеристиках Mix Flip. Однако приведенная схема предполагает, что устройство будет иметь тройную камеру с телеобъективом, обладающим 3-кратным зумом, на задней панели.

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В сентябре появился список базы данных IMEI устройства, в котором номер модели указан как 2311BPN23C. Предполагается, что Xiaomi Mix Flip может быть выпущен вместе с Xiaomi 14 Ultra в апреле 2024 года. Также сообщается, что первое поколение Mix Flip может оставаться эксклюзивом на китайском рынке. На домашнем рынке устройство столкнется с конкуренцией со стороны Honor Magic Flip и Vivo X Flip 2, выход которых также ожидается в первой половине 2024 года.