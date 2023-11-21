Несколько месяцев назад Motorola выпустила смартфон Moto G84 5G в котором уже использовался данный цвет.

Несколько месяцев назад компания Motorola выпустила на многих рынках новый смартфон Moto G84 5G, который представлен в современном и стильном цвете Viva Magenta, выбранном в качестве PANTONE 2023 года. Еще Moto G54 5G также был представлен только уже на китайском рынке, и не было информации о его возможном выходе на международные рынки. Однако, сейчас компания представила этот смартфон снова, неожиданно показав его изображение в Viva Magenta Color. Пользователи были приятно удивлены таким анонсом, узнав о появлении Moto G54 5G в ярком цветовом решении. Хотя пока нет точной информации о его стоимости и доступности, ожидается, что в скором времени устройство будет доступно для покупки на различных мировых рынках по аналогичной цене, за которую смартфон был представлен в сентябре этого года.

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Moto G54 5G обладает 6,5-дюймовым FHD+LED дисплеем с высокой частотой обновления в 120 Гц и частотой дискретизации касания в 240 Гц. Он оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7020, который сочетается с большим объемом оперативной памяти до 256 ГБ и вариантом с 12 ГБ оперативной памяти. В отношении камер, Moto G54 5G имеет двойную заднюю камеру с основной 50-мегапиксельной камерой и дополнительной 8-мегапиксельной камерой. Передняя 16-мегапиксельная селфи-камера находится по центру лицевой панели смартфона. Батарея этого устройства имеет впечатляющий объем 6000 мА*ч и поддерживает 33-ваттную зарядку с технологией быстрой зарядки.