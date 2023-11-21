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СтарыйДед
Выпущено 2 проектора, которые представляют портативные телевизоры Google TV со встроенным Netflix
Mars 3 Air имеет элегантный дизайн, размеры 178 x 122 x 133 мм и вес 1,7 кг, что позволяет легко переносить его без ущерба для производительности. Capsule 3, еще более компактный: 78 x 78 x 160 мм и вес 0,85 кг.

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Anker, известная компания в сфере портативных развлекательных технологий, выпустила новые проекторы Nebula Capsule 3 и Mars 3 Air, которые обещают перевернуть представление о мобильных проекторах. Проекторы являются первыми в своем классе портативными проекторами Google TV с интегрированным приложением Netflix, позволяющим потоковое воспроизведение любимых фильмов и передач в компактном форм-факторе.

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Высокое разрешение 1080p обеспечивает четкое и яркое изображение, а емкий аккумулятор позволяет наслаждаться до 2,5 часами непрерывного воспроизведения. Nebula Capsule 3 может достичь яркости 200 люмен и создать изображение размером до 120 дюймов, в то время как Mars 3 Air, благодаря своей совместимости с HDR, может проецировать изображение шириной до 150 дюймов с яркостью 400 люмен. Оба проектора имеют мощные динамики и поддерживают технологию Dolby Audio, обеспечивая качественное звучание, которое дополняет потрясающие визуальные эффекты. Автофокусировка, предотвращение препятствий и коррекция трапецеидальных искажений делают процесс настройки быстрым и простым. Благодаря поддержке Bluetooth 5.1 и двухдиапазонного Wi-Fi, эти устройства легко интегрируются с другими устройствами. Также имеется возможность трансляции экрана Chromecast и использование голосовых команд Google Assistant для удобства пользователя.

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Mars 3 Air имеет компактные размеры и легкий вес, что позволяет легко переносить его в любое место без потери качества проецирования. А Nebula Capsule 3, ещё более компактная вариация, идеально подходит для тех, кто часто находится в движении. Предварительные заказы на Mars 3 Air начнут принимать с 29 ноября в США и с 1 декабря в Европе, а Capsule 3 будет доступен для продажи с 10 декабря в США, а дата выпуска в Европе будет объявлена в ближайшее время. 

#гаджет #проектор #mars #anker #mars 3 #nebula #портативный проектор
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