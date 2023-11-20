В кейсе OnePlus Buds 3 будет установлен аккумулятор емкостью 520 м*Ач с поддержкой входной мощности 4,5 Вт (5 В = 0,9 А) и выходной мощности 1,2 Вт (5 В = 0,24 А).

Несколько дней назад OnePlus удивил своих пользователей представив платформу для создания музыки на основе искусственного интеллекта, которая в итоге стала известна как OnePlus AI Music Studio. А теперь их будущий продукт OnePlus Buds 3, изображения которого уже были опубликованы, появился на сайте сертификации FCC с некоторыми ключевыми деталями. В списке подтверждено его кодовое имя под номером модели E509A.

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Рендеры, похоже, соответствуют полученным схемам OnePlus Buds 3. Согласно списку FCC, внутри кейса от наушников будет размещен аккумулятор емкостью 520 мА*ч, поддерживающий входную мощность 4,5 Вт (5 В = 0,9 А) и выходную мощность 1,2 Вт (5 В = 0,24 А). Каждый наушник будет питаться от аккумулятора емкостью 58 мА*ч. Хотя список FCC не раскрывает больше деталей, можно считать прежнюю утечку рендеров достоверной.

Кроме рендеров, ранее в сеть утекли характеристики наушников. Согласно отчету, OnePlus Buds 3 могут быть оснащены динамиками с диаметрами 10,4 мм (низкочастотные) и 6 мм (твитеры) с поддержкой активного шумоподавления (ANC) в 45 дБ. Чехол для зарядки может иметь степень защиты IPX4, а самим наушникам присвоена степень защиты IP55. OnePlus Buds 3 будут поддерживать Bluetooth v5.3, функцию быстрого подключения Google Fast Pair и двойное соединение. Что касается аккумулятора, OnePlus Buds 3 смогут работать до 9 часов без ANC и до 6 часов с активированным ANC. Предполагается, что они смогут проработать 5 часов всего за 10-минутную зарядку. На данный момент неизвестно, когда будут запущены OnePlus Buds 3, однако предполагается, что они появятся вместе с OnePlus 12. Известно, что релиз OnePlus 12 состоится в следующим месяце в Китае.