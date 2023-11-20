TerransForce представляет Handle 5 в двух различных конфигурациях, отличающихся исключительно объемом памяти.

TerransForce, известная компания, выпускающая ноутбуки, решила войти на игровую сцену со своим новым продуктом - портативным игровым устройством Handle 5. Как и многие другие мощные портативные игровые консоли, которые появились в этом году, Handle 5 оснащен мощным процессором от AMD - R7-7840U с тактовой частотой 5,1 ГГц. Этот процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, обеспечивая высокую производительность. Видеокарта AMD Radeon 780M с тактовой частотой 2700 МГц является надежной основой для этой консоли и обеспечивает графическую производительность, сравнимую с такими специализированными решениями, как RTX 2050 и GTX 1650.

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Handle 5 оснащен памятью LPDDR5X-6400, которая обеспечивает быстрый доступ к данным и позволяет выполнять несколько задач одновременно без сбоев. Сенсорный экран размером 7 дюймов с соотношением сторон 16:9 предлагает четкое разрешение 1080p, частоту обновления 120 Гц и 100% цветовую гамму sRGB для ярких и качественных изображений. Аккумулятор емкостью 50 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки PD мощностью 100 Вт позволяет быстро зарядить устройство всего за 20 минут до 40% заряда, даже когда устройство выключено.

Handle 5 оснащен удобным и функциональным управлением в реальном времени благодаря триггеру и джойстику HALL+ALPS, которые обеспечивают точность и стабильность во время игры. Корпус консоли весит всего 688 г и имеет эргономичный дизайн, который легко держать в руках, обеспечивая комфортный игровой процесс.

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Варианты конфигурации Handle 5 от TerransForce отличаются только объемом памяти. Первый вариант оснащен процессором AMD Ryzen™ 7 7840U, 16 ГБ памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe ёмкостью 1 ТБ по цене 650 долларов США. Второй вариант имеет такой же процессор, но с увеличенной памятью LPDDR5 объемом 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe ёмкостью 1 ТБ по цене 750 долларов США. Ожидается, что продажи Handle 5 начнутся в ближайшие дни.