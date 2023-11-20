Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
TerransForce представляет Handle 5 в двух различных конфигурациях, отличающихся исключительно объемом памяти.

реклама

TerransForce, известная компания, выпускающая ноутбуки, решила войти на игровую сцену со своим новым продуктом - портативным игровым устройством Handle 5. Как и многие другие мощные портативные игровые консоли, которые появились в этом году, Handle 5 оснащен мощным процессором от AMD - R7-7840U с тактовой частотой 5,1 ГГц. Этот процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, обеспечивая высокую производительность. Видеокарта AMD Radeon 780M с тактовой частотой 2700 МГц является надежной основой для этой консоли и обеспечивает графическую производительность, сравнимую с такими специализированными решениями, как RTX 2050 и GTX 1650.

реклама

Handle 5 оснащен памятью LPDDR5X-6400, которая обеспечивает быстрый доступ к данным и позволяет выполнять несколько задач одновременно без сбоев. Сенсорный экран размером 7 дюймов с соотношением сторон 16:9 предлагает четкое разрешение 1080p, частоту обновления 120 Гц и 100% цветовую гамму sRGB для ярких и качественных изображений. Аккумулятор емкостью 50 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки PD мощностью 100 Вт позволяет быстро зарядить устройство всего за 20 минут до 40% заряда, даже когда устройство выключено.

Handle 5 оснащен удобным и функциональным управлением в реальном времени благодаря триггеру и джойстику HALL+ALPS, которые обеспечивают точность и стабильность во время игры. Корпус консоли весит всего 688 г и имеет эргономичный дизайн, который легко держать в руках, обеспечивая комфортный игровой процесс.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Варианты конфигурации Handle 5 от TerransForce отличаются только объемом памяти. Первый вариант оснащен процессором AMD Ryzen™ 7 7840U, 16 ГБ памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe ёмкостью 1 ТБ по цене 650 долларов США. Второй вариант имеет такой же процессор, но с увеличенной памятью LPDDR5 объемом 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe ёмкостью 1 ТБ по цене 750 долларов США. Ожидается, что продажи Handle 5 начнутся в ближайшие дни.

#amd radeon #портативная консоль #игровая приставка #портативная игровая приставка #портативная игровая консоль #портативная #amd radeon 6000 #amd rad #handle #handle 5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS ROG Ally получает поддержку AMD HYPR-RX и разрешения 900p
Valve представляет модели Steam Deck с OLED экраном стоимостью от 549 долларов
Valve анонсировала Steam Deck OLED
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
6
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
13
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
НАСА сообщает, что для миссий звездолетов на Луну потребуется около 20 запусков Starship
7
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
15
Джонсон: ВСУ несут колоссальные потери на фронте
2
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Разработан самый крупный реактивный двигатель, полностью на "зелёном" топливе
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
92
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
10
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
4
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

mat-s
15:28
Цыгане , был я в Буйэносе , общался . У них любимое слово - " маньяна " ..
Атомная подлодка ВМФ Великобритании с ядерными ракетами Trident II могла затонуть из-за поломки
Юрий Дондин
15:26
Деньги придуманы, чтобы их тратить иначе какой смысл от этих бумажек
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Юрий Дондин
15:25
Сложно
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
FelsheR-BAN100712
15:24
Кроме 6800 с 60фпс, есть много чего за 40 тыс с таким же количеством кадров в киберпанке.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
FelsheR-BAN100712
15:16
"а чё с софтом у амуде?" Без бутылки так просто не разобраться, а я не пью)).
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
kaissa
15:15
У меня открыто в Хроме 26 вкладок - в каждой из которых минимум по 20 еще))). И нормально ориентируюсь...
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
Дмитрий Зяблов
15:15
Хряклам в очередной раз по губам писюном поводили.
В Польше считают, что принятие Украины в ЕС принесёт определённые проблемы
Ник Хобо
15:14
Ну надо же, рескин челопука выйдет на год позже. Фанатики бьются в экстазе, в очередной раз получат классическую экшон-адвенчуру с видом с ж@пы.
Инсайдер: Marvel’s Wolverine выйдет не раньше 2025 года
Дмитрий Зяблов
15:11
Хряковояк похоже всех утилизируют.
Активные боевые действия идут в последние дни под Авдеевкой и Артемовском
Demiurg666
15:11
пропала Аргентина...
Атомная подлодка ВМФ Великобритании с ядерными ракетами Trident II могла затонуть из-за поломки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем