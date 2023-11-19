Зарядное устройство совместимо с широким спектром протоколов быстрой зарядки, таких как PPS, QC, PD, FCP и SCP

Технологическая компания CukTech представила новое быстрое зарядное устройство с номером модели AD653C, которое основано на инновационной технологии нитрида галлия (GaN) и имеет мощность 65 Вт. Стать обладателем этого зарядного устройства можно всего за 99 юаней (~ 1 200 рублей), и доступно оно пока только на китайских электронных платформах. Давайте подробнее рассмотрим ключевые характеристики этого устройства.

реклама

Данное зарядное устройство отличается компактным и стильным дизайном, его размеры составляют 53×53,9×28 мм. Оно выполнено в классическом сером корпусе из огнестойкого материала класса V0, который обеспечивает не только безопасность, но и долговечность. Зарядное устройство оснащено складными штепсельными вилками, что делает его идеальным компаньоном в путешествии и повышает портативность.

Устройство CukTech GaN имеет размеры на 48% меньше, чем у зарядного устройства Apple с мощностью 67 Вт, что свидетельствует о высокой эффективности технологии GaN. Оно оснащен двумя портами USB-C, с выходной мощностью 65 Вт и 33 Вт, а также одним портом USB-A с мощностью 22,5 Вт, что позволит заряжать одновременно до трех гаджетов. При одновременном использовании всех портов общая выходная мощность составляет 45 Вт + 5 В, 3 А.

Как утверждает сама компания, высокая скорость зарядки - это ключевое преимущество данного зарядного устройства. Как показывают тесты, CukTech GaN способно зарядить телефон Xiaomi 14 до 80% всего за 20 минут, iPhone 15 Pro Max до 56% за 30 минут, Samsung S23 Ultra до 68% за 30 минут и MacBook Air до 55% за 30 минут.

Безопасность - это один из ключевых аспектов зарядного устройства CukTech GaN. Оно включает несколько функций защиты, таких как защиту от перенапряжения, перегрузки по входному и выходному току, а также от короткого замыкания и перегрева. Кроме того, оно обладает мониторингом температуры и технологией Adapt Charge, которая автоматически подстраивается под различные цифровые устройства для оптимальной зарядки.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Зарядное устройство совместимо с широким спектром протоколов быстрой зарядки, таких как PPS, QC, PD, FCP и SCP. Это делает его подходящим для многих популярных брендов, включая Huawei, Apple, Samsung, OPPO и Vivo. Кроме того, на AD653C предоставляется 18-месячная гарантия, что гарантирует его высокое качество и надежность.