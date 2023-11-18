Батарея емкостью 600 мА*ч обеспечивает до 135 часов работы в режиме частоты опроса 1K и 40 часов в режиме частоты опроса 4K.

Компания Keychron представила своё новое устройство— беспроводную мышь M3 Mini Metal Edition, доступную по цене 99 долларов. Основное отличие этой мыши премиум-класса от оригинальной M3 Mini заключается в корпусе, выполненном из магниевого сплава с дырявой конструкцией, что делает ее невероятно легкой — всего 64 грамма. Рассмотрим характеристики этой уникальной мыши.

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M3 Mini оснащена сенсором PixArt 3395, известным своей высокой производительностью. Он предлагает широкий диапазон DPI от 100 до 26 000, а также 650 IPS, что делает ее идеальным инструментом для работы и игр. Микропереключатели Huano 80M, известные своей надежностью и отзывчивостью, обеспечивают продолжительный срок службы до 80 миллионов нажатий. Благодаря внешним кнопкам DPI и частоты опроса, пользователь может легко настроить настройки без программного обеспечения.





Беспроводная мышь M3 Mini обладает поддержкой не только 2.4G соединения с частотой опроса 2,4 ГГц, но и Bluetooth 5.1 с частотой опроса 125 Гц, а также п роводным подключением (Type-C) с частотой опроса 1000 Гц. Благодаря этим опциям, мышь всегда имеет стабильное соединение с минимальной задержкой, а также совместима с широким спектром устройств. В комплекте также идет беспроводной приемник 4K для наилучшего качества связи.

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Еще одним преимуществом M3 Mini Metal Edition является высокая автономность. Встроенная батарея емкостью 600 мА*ч обеспечивает до 135 часов работы в режиме частоты опроса 1K, а в более требовательном режиме частоты опроса 4K — до 40 часов. Таким образом, пользователь может смело полагаться на эту мышь в течение длительного времени без заботы о зарядке. Помимо всего прочего, Keychron Engine предлагает возможность настроить LOD и DPI, а также изменить функции клавиш и настроить комбинации клавиш по своему усмотрению. Мышь M3 Mini Metal Edition поставляется в классическом черном цвете.