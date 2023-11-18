Samsung удалось достичь уровня производительности и энергоэффективности TSMC для 4-нм чипов, что и привлекло AMD.

Компания Samsung Foundry, подразделение Samsung Electronics, специализирующаяся на производстве полупроводниковых чипов, возвращается на рынок производства после потери нескольких ключевых клиентов, таких как Apple, Nvidia и Qualcomm, из-за конкуренции со стороны TSMC. Однако, благодаря существенным улучшениям в технологии производства чипов Samsung на 4-нм процессе, компания готова вернуть потерянные позиции. Сообщается, что Samsung достигла производительности и эффективности, сравнимых с TSMC для 4-нм чипов.

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Такой успех заинтересовал AMD, которая, по сообщениям, намерена использовать технологический процесс Samsung Foundry на 4-нм процессе для своих процессоров следующего поколения Zen 5c. Предполагается, что более доступные модели Zen 5c будут производиться на 4-нм процессе Samsung, в то время как топовые модели будут использовать более передовой 3-нм процесс TSMC. Успешное сотрудничество между AMD и Samsung в производстве чипов Zen 5c может в будущем открыть для AMD возможность рассмотрения 3-нм процесса GAA Samsung Foundry.

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Исследователь Ким Ян Пэн из Корейского института промышленной экономики и торговли считает, что успешное получение Samsung заказа на 4-наночипы AMD может открыть дверь для сделок в сфере «больших чипов» для серверов, где раньше Samsung занимала менее доминирующую позицию. В будущем Samsung также может воплотить в жизнь передовые процессы, такие как 3-нм, что дополнительно расширит ее влияние в индустрии. Улучшенные возможности Samsung в производстве чипов также привлекают внимание других компаний, особенно в области генеративного искусственного интеллекта. В связи с перегрузкой производственных мощностей TSMC из-за резкого роста спроса на чипы, связанные с искусственным интеллектом, компании рассматривают Samsung Foundry в качестве альтернативы, учитывая, что только эти две компании в мире способны производить 3-нм и 5-нм чипы.