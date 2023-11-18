Важно отметить, что для участия в лотерее должно быть не менее 18 лет и вы должны проживать в стране или регионе, поддерживаемом Xbox.

Microsoft, одна из ведущих компаний в сфере технологий, радует своих поклонников новыми возможностями и приятными сюрпризами. В этот раз они представляют уникальную возможность выиграть кастомную консоль Bluey Xbox и контроллер, созданные специально для фанатов популярного австралийского анимационного детского сериала Bluey. Чтобы принять участие в этой захватывающей лотерее, необходимо выполнить несколько простых шагов. Во-первых, подписаться на Xbox в соц.сети и ретвитните твит компании о розыгрыше лотереи. За это вы получите один билет на участие. Однако стоит отметить, что если настройки вашей учетной записи являются частными, вы не будете считаться имеющими право на участие. Важно отметить, что для участия в лотерее должно быть не менее 18 лет и вы должны проживать в стране или регионе, поддерживаемом Xbox. Это ограничение существует для обеспечения справедливости и возможности участия как можно большего числа фанатов. Лотерея начнется 17 ноября 2023 года в 6:00 по тихоокеанскому времени (PT) и продлится до 13 декабря 2023 года в 20:00 по тихоокеанскому времени. Данная кастомная консоль Bluey Xbox и контроллер - это настоящий коллекционный предмет, который сможет украсить любую игровую комнату.

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Но это еще не все. Кроме кастомной консоли и контроллера, Microsoft также представляет первую игру Bluey: The Video Game, основанную на популярном австралийском анимационном детском сериале Bluey. Эта игра доступна на платформах Xbox, PlayStation, Switch и ПК, что позволяет максимально широкому кругу игроков насладиться увлекательными приключениями главных героев. Все эти события связаны в одну большую праздничную акцию, которая призвана порадовать фанатов Bluey и геймеров в целом. Если вы хотите узнать больше о лотерее и получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт Xbox.