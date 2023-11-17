Решение Samsung исключить BOE из списка поставщиков обусловлено рядом обвинений в нарушении патентных прав и краже коммерческой тайны.

Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение расторгнуть договор с BOE, крупнейшим китайским производителем дисплеев. Это решение было обусловлено серией обвинений в нарушении патентных прав и краже коммерческой тайны, которые были выдвинуты против BOE. В последние месяцы Samsung Display, подразделение Samsung Electronics, подала жалобу в Международную комиссию по торговле (ITC) в США, обвиняя BOE в незаконном использовании технологии OLED-панелей и модулей.

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Ранее BOE являлась одним из основных поставщиков жидкокристаллических дисплеев для Samsung Electronics, и их поставки составляли около 10% от общего объема закупок телевизионных панелей компании в первой половине 2023 года. Однако, в третьем квартале, BOE была исключена из списка главных поставщиков панелей для подразделения Samsung Electronics Device Experience (DX), что стало первым таким случаем за последние почти семь с половиной лет.

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Разрыв сотрудничества с BOE может оказать значительное влияние на бизнес китайской компании. Было известно, что Банк Англии рассчитывал на Samsung как на своего основного клиента, и утрата этого контракта, скорее всего, нанесет ущерб ее прибыли. Ожидается, что после прекращения сотрудничества с BOE, Samsung Electronics укрепит свои отношения с другими поставщиками, такими как LG Display, Sharp и AUO. Особенно можно ожидать увеличения производства LG Display на их заводе в Гуанчжоу, Китай, по производству ЖК-дисплеев. Это может потенциально привести к увеличению объемов поставок с 9 миллионов единиц в 2023 году до 16 миллионов единиц в 2024 году.